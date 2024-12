Taranto, spaccia droga a domicilio: arrestato 25enne

Gli agenti di Polizia hanno recuperato circa 2 grammi di hashish e la somma di quasi 600 euro. Inoltre, nella sua abitazione, hanno rivenuto numerosi capi d’abbigliamento e profumi contraffatti

La Polizia di Stato ha arrestato un giovane pregiudicato tarantino ritenuto presunto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e commercio di prodotti contraffatti.

Nel corso della continua attività antidroga, i Falchi della Squadra Mobile hanno messo sotto osservazione un giovane di 25 anni a loro conosciuto per pregressi reati in materia di spaccio, sospettato di aver ripreso l’illecita attività con la consegna a domicilio delle dosi di sostanza stupefacente.

Dopo averlo pedinato per giorni, i poliziotti lo hanno seguito mentre a bordo del suo scooter sfrecciava a gran velocità per il corso principale della borgata di Talsano, fermandosi poi a confabulare con alcuni suoi coetanei sul ciglio della careggiata.

Gli agenti, presumendo di trovarsi in presenza di un’ennesima cessione di sostanze stupefacenti senza dare nell’occhio, hanno provato ad avvicinarsi a piedi al giovane che all’improvviso accorgendosi del loro arrivo, è balzato in sella alla sua moto ed in controsenso ha cercato di darsi alla fuga andando a collidere proprio con l’auto dei poliziotti che era in attesa poco distante. Il giovane è stato bloccato nonostante il suo atteggiamento poco collaborativo.

In suo possesso sono stati recuperati un piccolo pezzetto di hashish del peso di circa 2 grammi e la somma di circa 600 euro in banconote sulla quale il 25enne non è stato in grado di spiegare la provenienza. La perquisizione domiciliare ha permesso ai poliziotti di recuperare altri tre panetti della stessa sostanza recuperata in precedenza per un peso complessivo di circa 300 grammi. Nella sua abitazione, sono stati trovati altresì numerosi articoli d’abbigliamento e profumi di importanti marche, risultati contraffatti.