Taranto, spaccia droga protetto da una grata di ferro: arrestato 25enne

La Polizia di Stato ha arrestato un giovane pregiudicato di 25 anni ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Falchi della Squadra Mobile avevano messo sotto osservazione un giovane tarantino sospettato di aver ripreso la sua abituale attività di spaccio. Nel corso di mirati servizi di appostamento, i poliziotti hanno raccolto indizi utili a ritenere che il soggetto aveva riavviato la proficua illecita attività con ulteriori precauzioni necessarie per scongiurare un eventuale intervento delle Forze dell’Ordine.

Il 25enne avrebbe ceduto le dosi di sostanza stupefacente direttamente dal suo appartamento attraverso una massiccia grata in ferro, messa a protezione dell’uscio, rendendo di fatto inaccessibile l’ingresso. Il suo “fortino”, in un recente passato, ha ostacolato l’intervento dei poliziotti che più volte hanno provato ad entrare in quell’appartamento senza mai riuscire a cogliere in flagrante il giovane che, protetto dalla grata in ferro, sarebbe stato in grado di disfarsi della droga scaricandola del water.

L’attività investigativa ha permesso ai poliziotti di venire a conoscenza che il sospettato alle prime ore del mattino preparava il quantitativo da “smerciare” per poi nascondere il tutto all’interno del vano scala adiacente la sua abitazione. In modo tale che un’eventuale “ritrovamento” di droga non sarebbe stato a lui addebitato.

Dopo l’attenta fase di osservazione, il giovane sospettato è stato rintracciato in una via limitrofa mentre si accingeva a far ritorno nell’abitazione. Sin da subito il suo atteggiamento è apparso estremamente insofferente e nervoso opponendosi con decisone a qualsiasi controllo.

Dopo averlo riportato alla calma i poliziotti hanno recuperato nel borsello a tracolla circa 700,00 euro in banconote di vario taglio, un cellulare ed un mazzo di chiavi relative alla sua abitazione.

Al momento del ritrovamento delle chiavi di casa l’atteggiamento del giovane è diventato ancor più nervoso tale da insospettire i Falchi che hanno provveduto ad un controllo dell’appartamento. La perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare tutto il necessario per il confezionamento della sostanza stupefacente, un barattolo di vetro con evidenti tracce di hashish ed un foglio manoscritto presumibilmente riconducibile alla sua illecita attività.

L’operazione di polizia è stata estesa al vano scale dove, all’interno di un invaso artefatto, coperto da mattoni e carta di giornale all’interno del quale sono stati recuperati un caricatore monofilare privo di munizionamento, avvolto in pellicola trasparente, 30 cartucce cal. 22, ed alcuni involucri di cellophane contenti cocaina per circa 55 grammi divisa in dosi preconfezionate e circa 80 grammi di hashish.