Taranto, spaccia sul posto di lavoro: 36enne arrestato dalla Polizia

Durante la perquisizione dell’armadietto nel supermercato i Poliziotti hanno recuperato, all’interno di un borsello, un involucro in cellophane con sette dosi di cocaina

La Polizia di Stato ha arrestato tarantino di 36 anni perché ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Da qualche giorno il personale dei Falchi della Squadra Mobile aveva messo sotto osservazione un giovane pregiudicato tarantino sospettato di aver avviato una proficua attività di spaccio utilizzando il suo cellulare per concordare i successivi appuntamenti con i presunti clienti.

Gli ulteriori approfondimenti investigativi hanno consentito di constatare che la gran parte delle cessioni delle dosi di sostanza stupefacente sarebbe avvenuta nei pressi di un supermercato del centro del quale il sospettato era dipendente. Il 36enne nel corso dei difficili servizi di appostamento è stato visto uscire dalla porta laterale dell’attività commerciale per incontrarsi in una strada angusta e senza via d’uscita con i suoi presunti clienti.

Il giovane è stato raggiunto sul posto di lavoro e, dopo un primo sommario controllo personale che non ha prodotto risultati utili, i poliziotti hanno proceduto al controllo dell’armadietto recuperando all’interno di un borsello un involucro in cellophane con 7 dosi di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altri 6 grammi della stessa sostanza stupefacente sequestrata in precedenza ancora in pietra, un foglio manoscritto riconducibile alla presunta attività di spaccio, 150 euro in banconote di vario taglio oltre al materiale necessario per il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente. Il 36enne è stato tratto e posto in regime degli arresti domiciliari.