Taranto, spaccio in una palazzina del Quartiere Salinella: arrestato un 22enne

Sempre alta l’attenzione della Polizia di Stato nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo Jonico. Un giovane tarantino di 22 anni è stato arrestato perché ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I Falchi della Squadra Mobile da qualche giorno avevano notato uno strano movimento giovani in una palazzina di via lago di Monticchio al quartiere Salinella. Intuendo di aver scoperto un’attività di spaccio, i poliziotti per dar concretezza ai loro sospetti hanno deciso di effettuare un accurato controllo che li ha portati ad un appartamento situato al terzo piano di quello stabile. Ad aprire la porta di quella casa una giovane donna e dopo alcuni istanti il suo convivente anch’egli giovanissimo.

La perquisizione ha permesso di ritrovare in un cassetto della camera da letto un grammo di hashish e la somma di 750,00 euro in banconote di vario taglio sulla quale il giovane, un tarantino di 22 anni, non è riuscito a fornire una convincente spiegazione circa il suo possesso.

Nel corso del controllo dei locali è stata rinvenuta anche una chiave che, come accertato in seguito, ha permesso l’accesso ad un appartamento sito al piano ammezzato della stessa palazzina. Entrati in quella casa ancora in ristrutturazione, i Falchi hanno rinvenuto 40 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 4 chilogrammi ed una decina di dosi preconfezionate della stessa sostanza, oltre a tutto il necessario per il confezionamento della droga.