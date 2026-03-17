Taranto, Talsano: furto e inseguimento nella notte

In quattro hanno svaligiato una gioielleria

La scorsa notte la Polizia di Stato, è intervenuta in seguito alla segnalazione di un furto, avvenuto a Talsano in un esercizio commerciale.

Al suo arrivo, nei pressi di una gioielleria in viale Europa, sono stati sorpresi quattro malviventi che a bordo di una Range Rover, erano intenti alla fuga dopo aver messo a segno il colpo. È partito un inseguimento fino alla rotonda di Viale Magna Grecia, dove una volante della Polizia è rimasta coinvolta in un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze.

I ladri sono riusciti a fare perdere le loro tracce imboccando la tangenziale sud.

Sono in corso le indagini per risalire agli autori del furto attraverso le immagini di videosorveglianza della gioielleria. Al momento i danni quantificati ammontano a diverse migliaia di euro.