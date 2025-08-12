Taranto, tentato furto: arrestato rapinatore in fuga

Un uomo avrebbe cercato di appropriarsi di un borsello lasciato incustodita su una panchina pubblica ma accortosi della presenza del proprietario, avrebbe reagito violentemente

Nella tarda serata dell’8 agosto 2025, a Taranto, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri hanno messo in atto un intervento tempestivo che ha portato all’arresto di un uomo presunto responsabile di rapina e lesioni gravi.

L’azione dei Carabinieri è scattata dopo una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112, che riferiva di un tentativo di furto in un’area residenziale del centro cittadino. Un residente, infatti, avrebbe notato un uomo mentre cercava di appropriarsi di un borsello lasciato incustodita su una panchina pubblica. Accortosi della presenza del proprietario del borsello, il 45enne avrebbe reagito violentemente, colpendo l’uomo con calci e pugni, tentando di allontanarsi con il bottino.

Il tempestivo arrivo dei Carabinieri, che hanno ricevuto una descrizione dettagliata del sospetto, ha permesso di intercettare e bloccare il rapinatore mentre cercava di fuggire a piedi. Nonostante i tentativi di opporre resistenza, i militari dell’Arma hanno fermato il presunto aggressore e messo fine alla violenta azione prima che potesse allontanarsi ulteriormente.

La vittima è stata soccorsa immediatamente dai sanitari del 118 e trasportata presso l’ospedale di Taranto, dove è stata medicata per le lesioni riportate.

Il 45enne, dopo aver espletato tutte le formalità di rito e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto.

L’efficacia dell’intervento da parte dei Carabinieri sottolinea ancora una volta l’importanza della vigilanza sul territorio e la presenza delle forze dell’ordine, che garantiscono sicurezza e protezione ai cittadini. Questo episodio, purtroppo violento, testimonia anche il rischio che corrono i residenti in aree urbane più frequentate, ma allo stesso tempo dimostra che la pronta reazione delle autorità riesce a garantire giustizia e a fermare sul nascere atti criminosi.