Giochi del Mediterraneo, Ferrarese ringrazia Papa Leone

Il pontefice: “I Giochi del Mediterraneo siano profezia di pace”

Pubblichiamo per intero la nota di Massimo Ferrarese

“Ringrazio sentitamente Papa Leone dell’attenzione che ha voluto dedicare ai Giochi del Mediterraneo che ci apprestiamo ad inaugurare, citandoli al termine dell’Angelus di oggi. È un auspicio importante quello che esprime il Papa e noi vogliamo fare dei Giochi non solo una grande festa di sport ma anche una significativa occasione di dialogo, confronto e cooperazione tra i popoli del Mediterraneo specie in questo complesso e delicato momento geo politico. Contribuire alla costruzione della pace è uno dei motivi fondanti di questa ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo e ci auguriamo che in questo senso venga un messaggio forte da tutte le Nazioni partecipanti attraverso atlete e atleti”.