domenica 16 Agosto 26
CP

Giochi del Mediterraneo, Ferrarese ringrazia Papa Leone

Primo Piano

Articoli Correlati

STATO D’AGITAZIONE

CP -
Dopo il ricorso dei commissari dell’ex Ilva in Cassazione contro il decreto della Corte d’Appello di Milano, che dispone lo stop dell’area a caldo,...
Read more

Taranto, incidente mortale sulla 106

CP -
Poche ore fa, una donna ha perso il controllo dell' auto che guidava Oggi domenica 16 agosto, una coppia proveniente da Andria, è stata coinvolta...
Read more

Marina di Pulsano, incendio in spiaggia

CP -
Poche ore fa, nella località "Le Canne", alte fiamme hanno distrutto ombrelloni e sdraio Alle prime luci del mattino un rogo, ha sorpreso sulla spiaggia...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand