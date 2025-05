Tragedia all’alba sulla Statale dei Trulli: muore centauro 22enne

Un giovane tarantino avrebbe perso il controllo del suo scooter Piaggio Beverly nei pressi dello svincolo per Bari, impattando violentemente sull’asfalto. Inutili i soccorsi

Un tragico risveglio ha sconvolto questa mattina la comunità di Taranto, quando un giovane di 25 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Il sinistro si è verificato intorno alle 6:30 sulla strada statale 172 dei Trulli, all’altezza dello svincolo per Bari, mentre il centauro procedeva in direzione del quartiere Tamburi.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso improvvisamente il controllo del suo scooter Piaggio Beverly, finendo rovinosamente sull’asfalto. L’impatto è stato talmente violento da non lasciargli scampo. Alcuni automobilisti di passaggio, testimoni della scena, hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, gli agenti della Polizia Stradale di Taranto e il personale dell’Anas, ma per il 25enne non c’è stato nulla da fare. L’incidente ha causato pesanti ripercussioni sulla viabilità, con la carreggiata in direzione del capoluogo ionico rimasta a lungo bloccata. Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.