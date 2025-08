Taranto, ubriaco investe donna in via Cugini

Secondo le prime ricostruzioni, la persona alla guida aveva un tasso alcolemico superiore a quello consentito per legge, ed è stato subito fermato e identificato da alcuni agenti in borghese della Polizia Locale

Nella serata di sabato 2 agosto, un uomo alla guida della sua vettura ha investito una donna che camminava sul marciapiede in via Socrate, angolo via Cugini, a Taranto.

Secondo le prime ricostruzioni, la persona alla guida aveva un tasso alcolemico superiore a quello consentito per legge, ed è stato subito fermato e identificato da alcuni agenti in borghese della Polizia Locale. Sul posto è intervenuta la Sezione Infortunistica per effettuare i rilievi del caso. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118.