Taranto, un arresto nella notte per spaccio di droga

Rinvenute diverse dosi di cocaina, confezionate e verosimilmente pronte per la successiva immissione sul mercato illecito

Nel corso della nottata del 5 aprile scorso, a Taranto, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto un 30enne del posto, presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento si inserisce nell’ambito di un servizio perlustrativo, durante il quale i militari dell’Arma hanno intercettato un’autovettura in transito in una via del centro cittadino. L’attenzione e la prontezza operativa dei Carabinieri hanno consentito di cogliere immediatamente un atteggiamento sospetto da parte del conducente che, alla loro vista, avrebbe tentato di disfarsi di un involucro in cellophane.

Nel corso del controllo, i Carabinieri hanno rinvenuto diverse dosi di stupefacente circa 20, per un guadagno stimato nell’ordine di alcune centinaia di euro.

L ’uomo avrebbe opposto anche resistenza ma è stato bloccato e immobilizzato al termine di una breve colluttazione.

La sostanza stupefacente sequestrata sarà sottoposta ad analisi presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto.



Il 30enne, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, al termine delle formalità di rito e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

L’operazione – fanno sapere – si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, a conferma dell’impegno costante e capillare dell’Arma dei Carabinieri nel controllo del territorio e nella tutela della sicurezza dei cittadini.

