Taranto, un arresto per guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale

Il conducente di un Suv, invece di fermarsi all’ Alt si è dato alla fuga

La notte scorsa, un 33enne è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Taranto, presunto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente, guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio di controllo del territorio, i militari dell’arma hanno intimato l’alt a un’autovettura un SUV di grosse dimensioni, il cui conducente, invece di fermarsi, si è dato alla fuga, mettendo in pericolo la sicurezza stradale. Dopo un breve inseguimento, il veicolo è stato bloccato dai Carabinieri.

Dagli accertamenti -come riportato- è emerso che il conducente non era in possesso della patente di guida, perché mai conseguita. Gli esami sanitari successivi ai quali ha acconsentiti di sottoporsi hanno evidenziato la presenza di alcol e sostanze stupefacenti nel sangue.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato accompagnato presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari.

Si ricorda che la persona coinvolta è da considerarsi presunta innocente fino a sentenza definitiva di condanna.