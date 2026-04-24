Taranto, un arresto per spaccio

L’ uomo, un 53enne, aveva occultato il quantitativo di droga pronta alla vendita, in un cassetto dell’ armadio

Nel pomeriggio del 20 aprile 2026, a Taranto, i Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia hanno arrestato, in flagranza di reato, un 53enne del posto, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



L’operazione -fanno sapere- si inserisce nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti. In particolare, l’attenzione dei militari dell’Arma è stata attirata da un insolito via vai di giovani nei pressi dell’abitazione dell’uomo: un flusso continuo di ingressi e uscite che non è passato inosservato.



A seguito di tali riscontri, è stata eseguita una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire, all’interno di un cassetto dell’armadio della camera da letto, sostanza stupefacente presumibilmente del tipo hashish. La droga, per un peso complessivo di circa 120 grammi, risultava in parte già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. Nel medesimo contesto sono stati altresì sequestrati strumenti per il peso e il confezionamento, ritenuti funzionali all’attività illecita.



Lo stupefacente sequestrato, qualora immesso sul mercato illecito, avrebbe potuto fruttare un guadagno stimato tra i 1.000 e i 1.500 euro, a seconda delle modalità di vendita al dettaglio.

La sostanza sarà ora sottoposta ad analisi presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (L.A.S.S.) di Taranto, al fine di accertarne con precisione la natura e il principio attivo.



Al termine delle formalità di rito, il 53enne, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

L’operazione – sottolineano i Carabinieri – conferma il costante impegno dell’Arma nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ai contesti urbani maggiormente esposti al fenomeno, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini.