mercoledì 29 Ottobre 25
CP

Taranto, un uomo alla guida di un auto ha un malore improvviso e finisce su altre vetture

Cronaca

Articoli Correlati

Fondi alla miticoltura: le associazioni di categoria smentiscono la politica

CP -
"Riteniamo doveroso fare chiarezza per evitare che i mitilicoltori subiscano oltre al danno la beffa" Negli scorsi giorni - fanno sapere - si sono succeduti...
Read more

Massafra, il “Cerchio dei Masciari” per la notte del 31 ottobre

CP -
di Angelo Nasuto Performance teatrale di strada dell' associazione APS Theatrè La notte del 31 ottobre, vigilia di Ognissanti, è vicina e come canovaccio teatrale...
Read more

Taranto, Centro per la Giustizia Riparativa

CP -
Siglata la convenzione tra il Comune di Taranto e lo Studio IRIS Il Centro avrà sede a Taranto, in Vico Sant'Agostino n. 1, in locali...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand