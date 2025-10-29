Taranto, un uomo alla guida di un auto ha un malore improvviso e finisce su altre vetture

Danni ingenti alla carrozzeria delle auto coinvolte

Secondo le prime ricostruzioni, verso le ore 14.00 un uomo alla guida della sua auto, una Kia Yaris, avrebbe avuto un malore causando un incidente e coinvolgendo altre sei vetture in sosta in Via Metaponto.

Non si registrano altri feriti se non il conducente stesso che è stato trasportato all’ ospedale Santissima Annunziata.

È intervenuta la Polizia Locale per i rilievi del caso,per stabilire la causa dell’ incidente e per escludere altre ipotesi.