Tenta di rapinare un sacerdote nel Tarantino: 62enne arrestato dai Carabinieri

L’aggressione è avvenuta in casa della vittima: al rifiuto di consegnare denaro, l’uomo avrebbe reagito con violenza, tentando di impossessarsi del portafoglio e spingendo l’anziano a terra

Notte di tensione sulla costa jonica, a Marina di Ginosa, dove nei giorni scorsi i Carabinieri hanno arrestato in flagranza un 62enne del posto, ritenuto responsabile di tentata rapina e lesioni personali ai danni di un sacerdote in pensione.

L’aggressione è avvenuta all’interno dell’abitazione della vittima. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo si sarebbe presentato alla porta del sacerdote chiedendo denaro. Al rifiuto, avrebbe reagito con violenza, tentando di sottrarre il portafoglio e strattonando l’anziano fino a farlo cadere a terra.

Dopo l’episodio, l’aggressore si è dato alla fuga. Determinanti, però, sono state le indicazioni fornite dalla vittima, che conosceva l’uomo e ha consentito ai militari di avviare rapidamente le ricerche. Il 62enne è stato rintracciato poco dopo nella sua abitazione e arrestato.

Sul posto è intervenuto anche il personale del 118, che ha soccorso il sacerdote. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dei successivi sviluppi dell’indagine.