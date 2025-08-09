Tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato 66enne

L’uomo è stato sorpreso dai Carabinieri mentre tentava di forzare il portone d’ingresso con l’intento di introdursi in un’abitazione per commettere un furto

Nella tarda mattinata dell’8 agosto 2025, in via Nitti a Taranto, i Carabinieri della Stazione di Taranto San Cataldo hanno arrestato un uomo di 66 anni, presunto responsabile dei reati di tentato furto, resistenza a pubblico ufficiale, false dichiarazioni sull’identità personale, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’intervento è scaturito da una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 NUE da parte della proprietaria di un appartamento, allertata da una notifica sul cellulare proveniente dal sistema d’allarme installato sulla porta d’ingresso, che stava per essere manomessa.

I militari dell’Arma, intervenuti tempestivamente, hanno sorpreso l’uomo mentre tentava di forzare il portone d’ingresso con l’intento di introdursi nell’abitazione per commettere un furto. Alla vista dei Carabinieri, l’uomo ha tentato la fuga a bordo di una bicicletta, spintonando uno dei militari. Dopo un breve inseguimento, è stato bloccato.

Durante le fasi di identificazione, l’uomo ha fornito false generalità. A seguito della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello e di strumenti atti allo scasso.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione messe in atto dal Comando Provinciale di Taranto, che assicura un costante presidio del territorio 24 ore su 24, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e dei numerosi turisti presenti nell’area jonica durante il periodo estivo.

L’uomo, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.