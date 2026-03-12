Tragedia a Taranto, bimbo di tre anni muore nella notte all’ospedale Santissima Annunziata

Trasferito d’urgenza dall’ospedale di Castellaneta a Taranto, i medici non sono riusciti a salvarlo. Autorità giudiziaria valuta eventuale autopsia

Una tragedia si è consumata nella notte a Taranto, dove un bambino di soli tre anni ha perso la vita dopo essere stato trasportato d’urgenza in ospedale a seguito di un improvviso malore.

Secondo le prime informazioni, il piccolo avrebbe accusato un malessere improvviso. I familiari, preoccupati per le sue condizioni, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Il bambino è stato quindi affidato alle cure del personale del 118 e trasferito inizialmente all’ospedale San Pio di Castellaneta, dove i medici hanno eseguito i primi accertamenti.

Considerata la gravità della situazione clinica, è stato poi disposto il trasferimento urgente all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Il piccolo è giunto al pronto soccorso intorno alle 3 del mattino già in condizioni estremamente critiche. Nonostante i ripetuti tentativi del personale sanitario di rianimarlo e stabilizzarlo, il bambino è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Le cause del decesso restano al momento da chiarire. La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria, che potrebbe disporre l’autopsia nelle prossime ore per accertare con esattezza l’origine del malore che si è rivelato fatale.