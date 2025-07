Tragedia sulla Lizzano-Torricella: muore un 84enne alla guida di un’Ape Car

Secondo incidente mortale in meno di 24 ore nel Tarantino

Una nuova tragedia stradale ha scosso il versante orientale della provincia jonica nelle prime ore di questa mattina. Poco prima delle 6:30, un grave incidente si è verificato lungo la strada provinciale che collega Lizzano a Torricella, causando la morte di un uomo di 84 anni.

L’anziano era alla guida di un’Ape Car quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato violentemente con un’autovettura. L’impatto è stato così forte che il veicolo a tre ruote è stato distrutto, mentre l’auto si è ribaltata, terminando la sua corsa fuori dalla carreggiata. Non sono ancora note le condizioni dell’altro conducente coinvolto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Compagnia di Manduria che stanno conducendo i rilievi tecnici per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Questo drammatico episodio segue di poche ore un altro sinistro mortale avvenuto ieri pomeriggio a Marina di Leporano, dove ha perso la vita un altro automobilista. Un doppio lutto che riaccende i riflettori sulla sicurezza delle strade provinciali e sulla necessità di interventi mirati per ridurre l’incidentalità in un territorio sempre più colpito da simili tragedie.