Tragico schianto sulla provinciale: muore giovane giornalista di Martina Franca

L’uomo, 34enne esperto di motorsport, perde la vita in un violento frontale. Gravemente ferito il conducente dell’altra vettura

Un drammatico incidente stradale avrebbe strappato alla vita Cristian Caramia, 34enne giornalista pubblicista di Martina Franca, nel primo pomeriggio di mercoledì 2 aprile. Lo schianto sarebbe avvenuto sulla strada provinciale che collega Ceglie Messapica a Martina Franca, nei pressi del cimitero comunale.

Caramia, stimato istruttore di scuola guida e collaboratore di diverse testate specializzate in motorsport, avrebbe viaggiato a bordo di una Hyundai quando, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe scontrato frontalmente con una Mini Cooper. Alla guida dell’altra vettura ci sarebbe stato un giovane ecuadoregno di 26 anni, residente a Francavilla Fontana.

Entrambi i conducenti sarebbero stati trasportati d’urgenza in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e i disperati tentativi dei medici, per Caramia non ci sarebbe stato nulla da fare. Il 26enne alla guida della Mini Cooper avrebbe riportato fratture multiple e verserebbe attualmente in pericolo di vita.

Sul posto sarebbero intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, la polizia locale di Ceglie Messapica per i rilievi e il personale Pissta per la bonifica del manto stradale. L’incidente avrebbe causato significativi rallentamenti alla circolazione lungo l’arteria provinciale. Le autorità starebbero lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto.