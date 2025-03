Trasportava cocaina in scooter tra Città Vecchia e Paolo VI: arrestato 22enne

I Falchi della Mobile hanno fermato un giovane corriere della droga dopo giorni di pedinamenti. Sequestrati oltre 100 grammi

Gli agenti della Squadra Mobile di Taranto hanno arrestato un giovane di 22 anni, residente nella Città Vecchia, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato colto in flagrante mentre trasportava più di 100 grammi di cocaina in pietra.

L’operazione è il risultato di un’attenta attività di monitoraggio condotta dai Falchi della Mobile, che da giorni tenevano sotto controllo i movimenti del giovane. Gli investigatori avevano notato come il 22enne, in sella a uno scooter di grossa cilindrata, facesse regolarmente la spola nelle ore serali tra la sua abitazione in Città Vecchia e il quartiere Paolo VI.

Dopo aver studiato il percorso abituale del sospettato, gli agenti hanno deciso di intervenire, fermando il giovane in via Napoli, subito dopo il Ponte di Pietra. La perquisizione ha dato immediatamente esito positivo: nella tasca del giubbotto è stato rinvenuto un involucro contenente oltre 100 grammi di cocaina ancora in pietra, dal considerevole valore di mercato.

Il giovane corriere è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione si inserisce nel più ampio contesto della lotta allo spaccio di stupefacenti nel capoluogo ionico.