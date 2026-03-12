giovedì 12 Marzo 26
Ultim’ ora, Taranto: incidente sulla SS7

Sanitaservice, USB: presidio davanti all’ Asl

CP -
Laliscia: "La situazione non è per niente positiva perché i lavoratori e le lavoratrici della Sanitaservice continuano a lavorare in condizioni molto critiche" La mobilitazione...
Ex Ilva, UILM risponde ad Urso dopo ipotesi Jindal

CP -
Palombella: "Non siamo disposti a inseguire cambi di scenario settimanali sulla pelle dei lavoratori e non accetteremo piani industriali che prevedano la chiusura, anche...
Ex Ilva, Urso: spunta il gruppo indiano Jindal

CP -
L' annuncio è del Ministro durante l'informativa al Senato sulla situazione dello stabilimento I commissari poco fa mi hanno dato una notizia particolarmente rilevante, il gruppo...
