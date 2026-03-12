Ultim’ ora, Taranto: incidente sulla SS7

In direzione Massafra, nei pressi dello stabilimento Ex Ilva, è appena avvenuto un incidente

Poco fa, secondo le prime ricostruzioni, una macchina sarebbe uscita fuori strada appena dopo il siderurgico di Taranto.

La dinamica non è ancora chiara, ma pare che l’ autovettura per evitare uno scontro con un’ altra auto intenta ad effettuare una manovra di sorpasso, avrebbe sterzato finendo così fuori dalla carreggiata.

Sono intervenuti i mezzi di soccorso, non sono ancora note le condizioni delle persone coinvolte nel sinistro stradale né l’ esatta dinamica.