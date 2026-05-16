Una bambina perde la vita nel Tarantino dopo essere stata investita da un’auto in retromarcia

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto

Tragedia nella serata di ieri a San Marzano di San Giuseppe, nel Tarantino, dove una bambina di due anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto in retromarcia.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, alla guida della vettura ci sarebbe stato un parente della piccola, che avrebbe immediatamente allertato il 118 e i genitori della bambina.

La bimba è stata trasportata d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, ma sarebbe arrivata già priva di vita.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.