Vasto incendio alla Salinella, fiamme a ridosso delle abitazioni: paura tra i residenti

Le fiamme si sono propagate rapidamente, alimentando la preoccupazione dei residenti. L’intervento dei soccorritori ha evitato che il rogo raggiungesse le abitazioni

Momenti di forte apprensione nella serata di oggi nel rione Salinella di Taranto, dove intorno alle 21.30 è divampato un vasto incendio.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero sviluppate in un’area di terreno incolto a ridosso di alcune abitazioni, propagandosi rapidamente e destando preoccupazione tra i residenti.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Taranto e Martina Franca, impegnate nelle operazioni di spegnimento per contenere il rogo ed evitare che raggiungesse le case.

A supporto delle operazioni anche la Polizia di Stato e alcune pattuglie della Polizia Locale, che hanno regolato la viabilità e messo in sicurezza l’area interessata dall’incendio.

Al momento non si registrano feriti. Restano da chiarire le cause che hanno provocato il rogo.