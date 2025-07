Violazione ai sigilli di un’autofficina abusiva: denunciato 57enne nel Tarantino

L’attività del personale della Sezione di Polizia Stradale di Taranto ha preso spunto il 7 luglio scorso quando i poliziotti del Commissariato di Grottaglie trovarono all’interno di quell’officina una moto di grossa cilindrata che era stata rubata qualche giorno prima in un paese limitrofo

La Polizia di Stato ha posto sotto sequestro un’autofficina abusiva presente nel Comune di San Marzano di San Giuseppe e denunciato in stato di libertà il titolare, un 57enne del posto, perché ritenuto presunto responsabile del reato di violazione dei sigilli.

L’attività del personale della Sezione di Polizia Stradale di Taranto ha preso spunto il 7 luglio scorso quando i poliziotti del Commissariato di Grottaglie trovarono all’interno di quell’officina una moto di grossa cilindrata che era stata rubata qualche giorno prima in un paese limitrofo.

In quel frangente oltre al mezzo rubato furono recuperate anche molte parti dello stesso mezzo che erano state già smontate oltre a moto quasi tutte prive di targa, sulle quali sono ancora in corso specifici accertamenti per accertarne la provenienza.

Gli ulteriori controlli hanno consentito di verificare anche la violazione dei sigilli apposti all’officina poco meno di un anno fa dalla Polizia Stradale. Nel settembre scorso i poliziotti, riscontrata l’assoluta mancanza delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di officina meccanica, sequestrarono l’intera area e le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attività abusiva.