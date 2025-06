Violento scontro tra auto e moto: padre e figlio in ospedale

Un bambino di 4 anni e il genitore sarebbero stati ricoverati d’urgenza dopo un grave incidente stradale

Un violento incidente stradale si è verificato ieri sera, martedì 24 giugno, in via Mediterraneo a Taranto, nei pressi dell’Hotel Salina. Secondo le prime ricostruzioni, una moto con a bordo un uomo di 31 anni e il figlio di 4 anni si è scontrata frontalmente con una Mini Cooper intorno alle 21:30.

I due centauri, entrambi con il casco regolarmente indossato, sono stati immediatamente soccorsi dal personale del 118 giunto sul posto e trasportati in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata. Nonostante la violenza dell’impatto, le loro condizioni, seppur serie, non desterebbero preoccupazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area e la Polizia Locale, che ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.