Violenza nella notte di San Lorenzo: quattro giovani ricevono Daspo a Manduria

Sgominata una baby gang responsabile di aggressioni a turisti, atti vandalici e spaccio sulla litoranea salentina

La tranquilla notte di San Lorenzo si è trasformata in un incubo per alcuni turisti sulla litoranea salentina. Quattro giovani, tre dei quali minorenni, sono stati denunciati e colpiti da provvedimenti Daspo Urbani (Dacur) e, nel caso del maggiorenne, anche da un avviso orale emessi dalla Polizia di Stato.

Gli agenti del Commissariato di Manduria sono intervenuti nella notte del 10 agosto su una nota spiaggia della costa salentina, dove un gruppo di turisti, intenti a festeggiare la notte delle stelle cadenti, era stato violentemente aggredito. L’indagine, condotta con rapidità, ha permesso di identificare un gruppo composto da tre minorenni, di età compresa tra 16 e 17 anni, che operava con metodologie tipiche delle baby gang: atti vandalici, aggressioni e intimidazioni, con l’evidente obiettivo di stabilire un controllo territoriale.

Successivamente, gli investigatori hanno individuato anche il presunto capo del gruppo, un 22enne locale. Quest’ultimo, nel settembre successivo, è stato sorpreso nella villa comunale di Manduria – luogo abituale di ritrovo della gang – in possesso di hashish e denaro contante in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento di attività di spaccio.

Tutti e quattro i componenti del gruppo sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali aggravate dalla commissione in gruppo e, nel caso del maggiorenne, anche per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Le indagini condotte dalla Divisione Anticrimine hanno evidenziato la particolare pericolosità sociale dei soggetti, portando il Questore di Taranto, Michele Davide Sinigaglia, a emettere i provvedimenti preventivi.