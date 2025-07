A Massafra torna la Cena in bianco

di Angelo Nasuto

Tutti vestiti di bianco in una cena conviviale, con spiriti di attivismo e partecipazione. È tutto pronto per lunedì prossimo 4 agosto, quando l’Associazione APS “Noi per Massafra 2050” darà vita all’edizione 2025 della Cena in bianco. Il format di tale iniziativa, che è di ambito nazionale da molti anni, consiste in un evento comunitario, in cui tutti i partecipanti si ritrovano in un luogo pubblico (una piazza, una via grande, un largo), interamente vestiti di bianco, e portando il proprio cibo, con stoviglie e arredi, sempre rigorosamente bianchi, lo consumano per condividere questa cena all’aperto. Quest’anno la location massafrese scelta è il Lungovalle Niccolò Andria, che per l’occasione sarà trasformato in una vera e propria “sala da pranzo” a cielo aperto, grazie al senso del fare di ognuno dei partecipanti. L’obiettivo del format è quello di essere tutti insieme testimoni di alcuni valori che vanno sempre tutelati e che invece talvolta in questi ultimi anni sembrano smarriti, rappresentati dalle cinque E: etica, estetica, ecologia, educazione, eleganza. Tutto ciò dovrà essere vissuto in questa grande e unica tavolata, che possa celebrare il senso più profondo della convivialità, ma anche un vero rispetto per il territorio, il valore del “fare” qualcosa di bello per se stessi e per la propria città e infine l’impegno di non essere spettatori ma protagonisti attivi. In più con questa iniziativa si vuole riprendere la “magia” dello stare in strada, come quando da piccoli si giocava tutti insieme all’aperto in cortile, vivendo l’unicità del quartiere e del territorio. Altro obiettivo è quello di saper riconoscere i luoghi belli di Massafra, che possano essere appannaggio di cittadini residenti fuori dalle mura massafresi della Tebaide, anche tramite foto e immagini diffuse sapientemente tramite i social, il mezzo di comunicazione universale molto usato nei tempi odierni. Anche per questo l’iniziativa rientra nel programma di MassafraEstate 2025, varato la settimana scorsa dall’amministrazione comunale a tempi di record.

Ad oggi sono già undici i tavoli prenotati per un totale di centotrenta persone che si ritroveranno a cenare insieme. Ad allietare ancor di più la serata, ci sarà un duetto musicale, “The Beautiful lies” formato dai musicisti Donato Viola e Danilo Del Prete, che suoneranno per i presenti brani rock in acustico, mantenendo uno stile elegante e ricercato; e sarà in programma anche un balletto. L’inizio dell’allestimento con tutti i tavoli è previsto per le ore 18, l’inizio cena alle 20:45, con la conclusione per le 23: fondamentale poi lasciare il luogo prescelto perfettamente pulito e vuoto, senza residui. Da ricordare che questa è la terza volta che l’associazione “Noi per Massafra 2050” organizza la Cena in bianco, dopo l’esperienza dell’estate 2023, quando i convitati si radunarono nella piazzetta Scarano nel cuore del quartiere Gesù Bambino, nel centro storico; fu un’operazione di valorizzazione di un luogo completamente dimenticato dai massafresi. Per l’iniziativa, che fece il suo esordio a Massafra nell’estate 2015, il Presidente dell’associazione organizzatrice Cosimo Palanga si augura un’ottima riuscita dell’evento grazie a tanti cittadini uniti dalla voglia di stare bene insieme.