A Taranto il concerto di Capodanno dell’Orchestra della Magna Grecia

Il direttore artistico Piero Romano: “Sarà un programma musicale effervescente e ricco di sorprese, con l’auspicio che il nuovo anno sia pieno di emozioni”

Mercoledì 1 gennaio alle 11.30 al Teatro Fusco di Taranto, Concerto di Capodanno con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Gianluca Marcianò, con i tenori Oronzo D’Urso, Nico Franchini ed Eduardo Niave. In programma musiche di Verdi, Donizetti, Puccini, Strauss, Mendez, Leoncavallo, Cherubini ed altri grandi compositori. Ingresso: Platea 15 euro, galleria 10 euro. Biglietti su Vivaticket. Il Concerto di Capodanno è organizzato e promosso dall’Orchestra della Magna Grecia, dal Comune di Taranto e dal Teatro comunale Fusco, in collaborazione con la Regione Puglia e il Ministero della Cultura.

“Felicissimo di tornare a dirigere il Concerto di Capodanno, con un programma musicale effervescente – promette il Maestro Gianluca Marcianò, direttore principale dell’ICO Magna Grecia – ricco di sorprese, con tre tenori bravissimi, che non mancheranno di cantare insieme suscitando sensazioni intense; tutti insieme daremo il massimo ad un pubblico meraviglioso, che porto sempre nel cuore; ricordo il Capodanno di due anni fa, l’affetto che la gente manifestò all’Orchestra, regalandoci grandi emozioni”.

Eduardo Niave, tenore messicano, inizia la sua formazione frequentando l’Università Autonoma di Nuevo León, continuando gli studi di canto all’Università La Salle Laguna. Fra i suoi impegni professionali, le interpretazioni di solista nella Messa di Incoronazione (Mozart), Rodolfo ne La Bohéme (Puccini), Mario Cavaradossi (Tosca) e Gastone ne La Traviata (Verdi). Vincitore di Concorsi internazionali, ha partecipato anche nella tournée del Teatro dell’Opera di Roma a Tokyo (Giappone).

Oronzo D’Urso, inizia gli studi presso nel Conservatorio “Rota” di Monopoli, conseguendo la laurea in canto lirico con il massimo dei voti e menzione d’onore. Ha vinto numerosi concorsi e riconoscimenti, tra cui il 75° Concorso di Canto lirico di Spoleto. Ha interpretato Goro nella Madama Butterfly (Puccini), Macduff nel Macbeth (Verdi). Presente in molte delle produzioni del Teatro del Maggio Fiorentino, è stato Calaf e Pong ne La Turandot (Puccini), Pinkerton in Madama Butterfly (Puccini).

Nico Franchini, ha preso parte a Masterclass con artisti di levatura internazionale e partecipato in veste di solista a numerosi concerti in Italia e all’estero. Interpreta Rodolfo (“La bohème”), Nemorino (“L’elisir d’amore”), il Conte Ivrea (“Il giorno di regno”), Cornelia (ruolo entravesti, ne “Il trionfo dell’onore”), Don Luigino (“Il viaggio a Reims”), l’Abate poeta (“Andrea Chenier”), Conte d’Almaviva (“Barbiere di Siviglia”).

“Dopo il Concerto gospel al Teatro Orfeo di Taranto – afferma il Maestro Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra della Magna Grecia – l’attività dell’ICO riprende con il concerto augurale e con l’invito rivolto al pubblico a partecipare all’evento di inizio anno con abito scuro ed elegante; come sempre l’auspicio è che il nuovo anno possa portarci emozioni e sorrisi; con l’augurio che il 2025 sia propositivo e crei quel senso di partecipazione e comunità; aprire con il Concerto di Capodanno è anche l’auspicio che questa tradizione porti benessere a Taranto; ed è proprio su questo augurio che l’Orchestra della Magna Grecia, dai professori a quanti sono impegnati in un lavoro apparentemente oscuro, intende rivolgere i più sinceri auguri al pubblico per un 2025 pieno di felicità e ricco di soddisfazioni”.