A Taranto il Tawave 2025 per un nuovo Umanesimo Digitale

Nella sesta edizione del “business retreat” su innovazione e digitalizzazione delle imprese, a Taranto brand, persone e biosfera incontrano un nuovo Uomo Vitruviano

Come l’umanesimo nel quindicesimo secolo riportò l’uomo al centro dell’universo considerandolo artefice del proprio destino, così oggi, all’inizio del terzo millennio, nell’era della digitalizzazione immanente che, soprattutto grazie all’Intelligenza Artificiale, pervade – se non proprio invade – ogni aspetto della umana esistenza, si sente il bisogno di un nuovo umanesimo che riporti l’uomo al centro di ogni processo.

È un uomo che, consapevole e forte delle proprie conoscenze e capacità, è in grado di gestire ogni aspetto della sua vita, contribuendo così a migliorare le condizioni di vita delle persone con cui vive e lavora e, più in generale, della biosfera, ovvero dell’insieme di tutti gli ecosistemi del pianeta.

Questo è il tema che sarà sviluppato dalla sesta edizione del Tawave, la manifestazione ideata dall’associazione di promozione socio-culturale surfHers, co-organizzata da Larry Agency, due realtà tutte al femminile di Taranto, in collaborazione con il Gruppo Sabanet e To Be Accelerator.

Quest’anno il Tawave si terrà a Taranto, da giovedì 25 a sabato 27 settembre 2025, con una nuova formula itinerante in diversi luoghi: la Città vecchia, l’Hotel Salina, il Mon Rêve Ecogreen Resort e la Masseria Battaglia.

La manifestazione è stata presentata in conferenza stampa nella Masseria Battaglia, una storica residenza nobiliare di grandi dimensioni con enormi giardini, in via Brigantini 2/a nella Contrada di Lama, che, dopo decenni di totale abbandono, oggi è oggetto di un articolato progetto di restauro e recupero funzionale da parte di una delle aziende del Gruppo Sabanet.

Sabanet è una software house specializzata in sistemi ERP e digitalizzazione per le imprese, un’azienda tarantina capofila dell’omonimo gruppo e di un network di imprese che da oltre 15 anni lavorano nel campo dell’innovazione dando lavoro a oltre 150 giovani “cervelli”.

L’incontro è stato aperto da Gianfranco Zizzo, CEO di Sabanet, che ha annunciato “il Tawave sarà il primo evento ospitato in un’ala di Masseria Battaglia che sarà parzialmente disponibile da settembre; nei nostri progetti gli enormi spazi di questa antica masseria fortificata, oltre a diventare il quartier generale del network di Sabanet, saranno aperti alla comunità: da un lato accoglierà un hub dell’innovazione aziendale a favore di start up e di giovani talenti, e da un altro ospiterà iniziative per la rigenerazione sociale e urbana del territorio».

Ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale il Vicesindaco Mattia Giorno che ha dichiarato: «apprezzo il Tawave perché permette a tanti imprenditori del nostro territorio e ai loro team di fare un business retreat di livello nazionale sull’innovazione qui a Taranto, senza doversi spostare in altre città. Per tre giorni Taranto sarà la capitale italiana dell’innovazione aziendale, con tanti imprenditori che da tutta Italia verranno qui a fare formazione con esperti di livello assoluto, vivendo una indimenticabile esperienza di networking. In ultimo vorrei condividere la mia emozione, come tarantino e vicesindaco, nel poter essere qui e sapere che, grazie al Gruppo Sabanet, dopo decenni di abbandono Masseria Battaglia sarà di nuovo aperta e fruibile anche dalla cittadinanza: Taranto ha bisogno di imprenditori illuminati che riescono a coniugare il legittimo desiderio di fare impresa con il benessere della comunità.

L’incontro è entrato nel vivo con l’intervento di Mariagrazia Efato, Presidente dell’associazione surfHers: «Tawave è nato nella nostra città nel 2021 e, dopo essere stato organizzato in altre location in Italia e all’estero, dall’anno scorso è ri-partito da Taranto con un format extra-ordinario che, visto il successo dell’anno passato, confermiamo in questa sesta edizione».

«Abbiamo unito – ha spiegato Mariagrazia Efato – al tradizionale business retreat, un “ritiro aziendale” con formazione manageriale ed esperienzale con esperti di livello altissimo, al divertimento e all’intrattenimento e, soprattutto, alla conoscenza del territorio e delle sue tradizioni; quest’anno, in particolare, i partecipanti incontreranno in Città vecchia la storia della città e la sua enogastronomia. Oggi Tawave è un contenitore, unico nel suo genere, al cui interno vengono favorite le relazioni e gli interscambi umani e professionali».

Marianna De Benedetto, co-founder di To Be, la startup che affiancherà Alessandro Ingrosso in un workshop pratico, promuovendo un’esperienza formativa concreta, nell’occasione ha voluto precisare che «Tawave punta su una formazione innovativa, creando spazi sicuri per l’ascolto e l’attivazione dell’intelligenza collettiva: il nostro obiettivo è facilitare la risoluzione di problemi complessi, mettendo in pratica il “Fattore C”».

Per il Tawave anche quest’anno giungeranno a Taranto da tutta Italia decine e decine di manager di diversi settori aziendali – Human Resources, Sales, Communication & Marketing – che in tre giornate parteciperanno a workshop tenuti da esperti di fama internazionale: Simona Ruffino, Iacopo Pelagatti, Alessandro Ingrosso, Elmar Vareschi. I temi spazieranno dalla leadership alla comunicazione, dalla gestione del cambiamento al benessere organizzativo.

Tutti parteciperanno anche al “Main Talk 2025”, il grande evento pubblico con cui il Tawave si apre alla comunità, in programma alle ore 19.00 di venerdì 26 settembre, presso la Masseria Battaglia (ticket € 25 info e prenotazioni https://tawave2025.eventbrite.it – per i possessori della CartaEffe di Gruppo Feltrinelli è previsto uno sconto del 10%).

I partecipanti vivranno momenti sia di formazione, sia di intrattenimento, un’esperienza che proporrà loro una nuova e innovativa visione dell’oggi e, soprattutto, del domani, un’occasione unica per professionisti, stakeholder e aziende locali.

La serata inizierà con il Main talk in cui quattordici tra i maggiori esponenti italiani dell’innovazione si confronteranno sui temi di questa sesta edizione del Tawave, in un dibattito che sarà facilitato e moderato da Francesco Cautillo, HR Nugnes e Vice-Presidente AIDP Puglia e Basilicata.

A seguire per tutti i partecipanti ci sarà il Networking Party con un momento conviviale enogastronomico offerto da Varvaglione in cui potranno interagire tra loro, tra le installazioni artistiche e la possibilità di visitare la mostra immersiva a cura di Larry Agency; la serata, una autentica festa dell’innovazione, si concluderà con il dj set a cura di Alex Palmieri.

Nel corso del Main Talk, inoltre, sarà consegnato il “Premio Meraki” a sei aziende che si sono distinte per l’eccellenza nella gestione delle persone e che innovano con passione: “meraki”, infatti, è una straordinaria parola greca che indica un approccio nel fare cose con passione, con tutto sé stessi.

Ha concluso la conferenza stampa Stefania Ressa, CEO Larry Agency e vicepresidente dell’associazione surfHers: «in questa sesta edizione di Tawave continuiamo a trattare temi all’avanguardia, come l’Employer Branding e l’impatto dell’Intelligenza Artificiale nella gestione delle risorse e dei processi, ponendo sempre la Persona al centro dell’universo aziendale, un manager in grado di gestire in armonia la digitalizzazione, cogliendone le enormi potenzialità ed opportunità, però senza mai subirla passivamente».

«Da qui – ha spiegato Stefania Ressa – il tema di Tawave 2025, “Il nuovo Umanesimo Digitale: brand, persone e biosfera”, e soprattutto il suo logo: un Uomo Vitruviano, simbolo dell’equilibrio e dell’armonia tra l’uomo e l’universo, un disegno ”tarantinizzato” dai nostri creativi con l’aspetto di Taras e il tridente.»