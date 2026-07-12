La cromia del Sud e la materia del Mito: l’universo plastico di Enzo Falcone

di Rosa Elenia Stravato

L’identità jonica e il paesaggio pugliese nella sintesi visiva di un maestro della figurazione contemporanea



Che cos’è l’arte contemporanea? Definire l’arte contemporanea significa immergersi in un territorio fluido, privo di confini rigidi, dove il concetto stesso di “opera” è costantemente ridiscusso, destrutturato e reinventato. Convenzionalmente identificata con la produzione artistica nata a ridosso del secondo dopoguerra – o, secondo letture storiche più strette, a partire dagli anni Settanta del Novecento – l’arte contemporanea non si riconosce in un unico stile o in un manifesto condiviso.

Essa è, per sua natura, una costellazione polifonica di linguaggi, un riflesso specchiato e spesso urticante della complessità, delle nevrosi e delle accelerazioni della nostra epoca. Mentre l’arte classica e moderna trovavano il proprio baricentro nella maestria tecnica, nella mimesi (la rappresentazione della realtà) o nella purezza della forma, l’universo contemporaneo sposta radicalmente il baricentro dall’oggetto al processo, dal manufatto all’idea.

Questa transizione epocale, profondamente debitrice della rivoluzione concettuale introdotta dai ready-made di Marcel Duchamp agli inizi del XX secolo, sancisce il primato del pensiero sull’esecuzione. L’artista contemporaneo non è più solo colui che modella la materia o stende il colore, ma un saggista visivo, un filosofo della percezione, un attivista sociale che utilizza qualsiasi mezzo espressivo – dalla pittura tradizionale alla videoarte, dalla performance corporea all’installazione ambientale, fino alle frontiere digitali dell’intelligenza artificiale e della crypto-art – per innescare un cortocircuito critico nella mente dell’osservatore.

L’arte contemporanea non offre risposte consolatorie o soluzioni formali pronte per l’uso; essa agisce ponendo domande. Il suo scopo principale è incrinare le certezze del senso comune, svelando le strutture invisibili del potere, dell’identità, della memoria e della percezione.

Accostarsi a questo immenso arcipelago creativo richiede un profondo mutamento di postura intellettuale: occorre rinunciare alla pretesa di un’immediata comprensione estetica (“è bello” o “è brutto”) e accettare la sfida di una decodifica culturale. Spesso spiazzante, a tratti provocatoria o apparentemente incomprensibile, l’arte contemporanea rimane il sismografo più sensibile del nostro tempo. Essa ci costringe a guardare il presente non per come vorremmo che fosse, ma nella sua nuda, frammentata e affascinante verità. Poste queste necessarie riflessioni, diventa obbligatorio, raccontare un’anima molto complessa che nel panorama dell’arte contemporanea meridionale, troneggia ampiamente: la figura di Enzo Falcone.

L’artista si impone come una delle voci più autentiche e rigorose nella codificazione visiva del territorio e della memoria mediterranea. Nato a Taranto, culla della Magna Grecia e terra di profonde contraddizioni storiche, Falcone elegge la Puglia non a mero soggetto documentaristico, bensì a vero e proprio archetipo spirituale e formale, operando una costante mediazione tra l’eredità classica e le tensioni della modernità. La sua produzione, che spazia con naturalezza polifonica dalla densità della pittura alla tridimensionalità monumentale della scultura, si configura come un’indagine ontologica sul paesaggio d’origine, inteso come stratificazione di luce, terra e lavoro umano.

Le sue tele accolgono la violenza della luce zenitale pugliese, traducendola in campiture cromatiche vibranti, dove i rossi della terra battuta, i grigi argentei degli ulivi secolari e i blu profondi del mare jonico cessano di essere elementi decorativi per farsi carne e struttura della composizione. Nella scultura, la ricerca di Falcone si fa selettiva e tettonica: la pietra e i metalli vengono plasmati per dare corpo ai miti silenti della cultura locale, evocando le fatiche della civiltà contadina e marinara senza mai cedere alla retorica del folklore, ma elevando il particolare antropologico a dignità universale. Questa operazione di sublimazione estetica permette all’osservatore di percepire il genius loci non come un dato geografico immobile, ma come un flusso dinamico in cui la memoria storica si fonde con l’inquietudine dell’uomo contemporaneo. L’arte di Falcone si definisce dunque come un atto di resistenza culturale, una maieutica visiva capace di strappare il paesaggio pugliese alla massificazione dello sguardo turistico per restituirlo al sacro silenzio della contemplazione estetica, consolidando l’autore quale interprete imprescindibile di una meridionalità colta, profonda e perennemente immortale.