Acclavio, Giudetti presenta la sua ultima fatica letteraria

Presentato stasera “Con i miei occhi. Quello che ho visto a Gaza” il volume, edito da Piemme, dell’operatore umanitario tarantino in zone di guerra

E’ in corso in queste ore, in Biblioteca Acclavio, il City Talk su Giovani e la Pace, con un testimone d’eccezione: l’operatore umanitario Gennaro Giudetti. L’evento è l’occasione per presentare il suo libro “Con i miei occhi. Quello che ho visto a Gaza”. Dopo i saluti del Sindaco, Pietro Bitetti, Gennaro Giudetti dialoga al fianco del vicesindaco, Mattia Giorno, il fotografo Francesco Trondo, con la giornalista di Avvenire e Studio 100 Marina Luzzi.

Il City Talk, organizzato dal Comune di Taranto, vuole promuovere l’inclusione dei giovani nei processi decisionali a tutti i livelli, con un focus specifico sulla loro partecipazione attiva nelle negoziazioni di pace, nella ricostruzione post-bellica e nelle politiche di prevenzione dei conflitti.