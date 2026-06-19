Medimex 2026: sul palco Pet Shop Boys e Agents of Time

La manifestazion entra nel vivo con workshop, talk, presentazioni editoriali e appuntamenti live. Dal centro storico al Lungomare, la musica invade la città

Prosegue a Taranto il Medimex 2026, l’International Festival & Music Conference promosso dalla Regione Puglia e da Puglia Culture nell’ambito del progetto Puglia Sounds. Fino al 21 giugno il capoluogo ionico ospita un ricco programma di appuntamenti dedicati alla musica, tra incontri, attività formative, presentazioni editoriali e grandi concerti.

La giornata di sabato 20 giugno si apre alle 10 all’Università di Taranto, nel centro storico, con il prosieguo di Medimex Music Factory, il percorso formativo realizzato in collaborazione con Warner Chappell Music Italiana e rivolto ad autori, produttori e compositori. Il progetto prevede tre giornate intensive di lavoro dedicate alle diverse fasi della produzione musicale, guidate dai tutor Mazzariello, Vincenzo Colella, Keezy, Gianni Pollex, Vincenzo Liguori, Estremo, Gianmarco Manilardi, Ludovico Mar, Gianluca Sibaldi, Filadelfo Castro e Michele Braga.

Sempre in mattinata continua anche Medimex Hip Hop Lab, con protagonista Shablo, tra i producer più influenti della scena rap italiana. Alle 10 è in programma la masterclass “Beatmaking e composizione”, mentre alle 18 si terrà il talk “Words Playground: Beatmaking e imprenditoria oggi”, moderato dal giornalista Damir Ivic.

Alle 11.30 spazio alla riflessione sul rapporto tra arti visive e musica con il panel “Universo Pop: quando la Pop Art alza il volume”, che vedrà la partecipazione di Eugenio Finardi, Luca De Gennaro, Kyoto, Carolina Bubbico e Carlo Massarini. Modera Stefano Senardi.

Nel pomeriggio, alle 18 al Caffè Letterario Cibo per la Mente, tornano gli appuntamenti di Medimex Book Stories. Si comincia con la presentazione del volume Il cielo in una stanza. Il 1960: Paoli, Mina e una canzone rivoluzionaria di Laura Rizzo, che ripercorre la nascita e il successo di uno dei brani più celebri della musica italiana attraverso aneddoti e testimonianze inedite. A seguire, alle 18.30, sarà presentato L’alchimista del suono. Cinquant’anni di musica al mixer di Maurizio Biancani, un racconto autobiografico che attraversa mezzo secolo di storia della musica italiana tra studi di registrazione, artisti e produzioni che hanno segnato un’epoca.

Alle 19.30 il Castello Aragonese ospita un nuovo appuntamento con “Le strade del Mediterraneo”, il progetto speciale curato da Antonio Diodato per il Medimex. Protagonista della serata sarà Sami Galbi, polistrumentista e produttore svizzero-marocchino che unisce le sonorità tradizionali del raï e del chaâbi alle suggestioni dell’elettronica contemporanea. Sul palco, insieme a lui, il percussionista Yann Hunziker.

Alle 18.30, al Teatro Fusco, Carlo Massarini sarà invece protagonista dell’incontro-spettacolo “Musica nella mia mente”, dedicato a Stevie Wonder. Attraverso racconti, immagini e approfondimenti, il giornalista ripercorrerà la straordinaria carriera del musicista statunitense, accompagnato dagli interventi musicali del Fabio Lepore Jazz Quartet.

La serata si concluderà alla Rotonda del Lungomare, dove dalle 20.30 prenderanno il via i concerti più attesi. Ad aprire sarà il live degli Agents of Time, formazione elettronica pugliese composta da Andrea Di Ceglie e Luigi Tutolo, protagonista negli ultimi anni dei principali festival internazionali.

A seguire l’attesissimo concerto dei Pet Shop Boys, che porteranno a Taranto il tour Dreamworld – The Greatest Hits Live. Il celebre duo britannico, protagonista della scena pop mondiale da oltre quarant’anni, proporrà uno spettacolo ad alto impatto visivo e tecnologico, costruito intorno ai grandi successi che hanno segnato la loro carriera e influenzato generazioni di artisti.