Al MArTA l’opportunità di un viaggio dalla Preistoria al Medioevo

Torna la domenica gratis al museo. Il 3 agosto turisti e visitatori potranno ammirare il nuovo allestimento

Torna domenica, la prima del mese di agosto, e il 3 sarà di nuovo possibile visitare il Museo archeologico nazionale di Taranto usufruendo del programma nazionale che prevede l’ingresso gratuito in tutti i parchi e musei nazionali.

Domenica 3 agosto dalle 8.00 alle 19.30 (orario continuato con ultimo ingresso alle ore 19.00), turisti e visitatori potranno entrare al MArTA o tornare a visitarlo ammirando il nuovo allestimento di tutta la collezione permanente.

I turisti possono contare da quest’anno sulle visite guidate realizzate dal concessionario, ma anche sul servizio di audio guide autonomo che consente la scoperta delle venticinque sale del MArTA, dalla Preistoria al Medioevo, passando per il periodo magnogreco e romano, in cinque lingue: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Le audioguide possono essere noleggiate al costo di 6 euro e sono utilizzabili sia attraverso l’utilizzo di una card monouso o utilizzando un software che consente di fruire dei contenuti registrati in remoto direttamente sul proprio smart-phone.

“Il Museo di Taranto è in continua e perenne evoluzione e anche chi ha visitato il MArTA solo un anno fa lo troverà differente e sempre più accessibile come testimoniano anche le postazioni tattili e olfattive inaugurate solo alcune settimane fa e la nuova Temporary Art nella hall del museo che nasce come prosecuzione naturale della mostra appena conclusa dedicata alla figura di Penelope e che espone nella grande vetrina d’ingresso pesi da telaio, rocchetti, fusi e kalathoi (i tipici canestri in cui si conservavano i materiali per la tessitura) provenienti dai depositi del MArTA e che raccontano dell’arte della tessitura nel mondo greco-romano” – commenta la direttrice del Museo archeologico nazionale di Taranto, Stella Falzone.

Nel frattempo è utile ricordare la proroga fino al 28 dicembre 2025, dell’esposizione al primo piano del MArTA, della Lex Municipii: la tavola bronzea originale della legge che istituiva il Municipio tarantino, rinvenuta a Taranto nel 1894 e confluita successivamente nella collezione del Museo archeologico nazionale di Napoli.