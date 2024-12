Al Teatro Orfeo arriva il Mago Casanova con i suoi ‘Incantesimi’

Venerdì 13 dicembre appuntamento con la musica, che non è mai stata così magica

Antonio Casanova e le illusioni che hanno stregato il pubblico televisivo di ogni età arrivano sul palcoscenico. Venerdì 13 dicembre Mago Casanova porta “Incantesimi – la musica non è mai stata così magica” al Teatro Orfeo di Taranto.

Il magico spettacolo inizierà alle ore 21. Nessun trucco televisivo. Solo magia, assicura il noto mago. La forza delle Illusioni vedrà il pubblico protagonista e spettatore al tempo stesso. Un coinvolgimento che trasporta l’emotività del pubblico sul palco assieme alla persona che vi sale e la forza scenica delle Illusioni che normalmente Antonio Casanova esegue in televisione. Proprio come lo storico One Man Band Show, è il risultato di una ricerca di effetti illusionistici per soddisfare le richieste di un pubblico abituato alla televisione. La differenza è che è tutto a diretto contatto con la Magia e con Antonio Casanova.

Casanova grazie ad una serie di fortunate occasioni si ritrova al fianco di Claudio Baglioni in uno storico concerto all’Olimpico di Roma, ad eseguire illusioni e grandi effetti magici di sua invenzione, che gli aprono la strada della Televisione, Italiana ed Estera. Nel 2001 conosce David Copperfield, che incontrerà più volte durante la sua carriera, e di conseguenza comincia a frequentare l’ambiente degli inventori e dei costruttori americani di grandi Illusioni. Paul Osborne diventa il suo padrino oltre oceano, e con lui crea effetti per 10 stagioni dove è presente settimanalmente come inviato magico di Striscia la Notizia, e per altri programmi di successo , tra cui L’Ora della Magia di Disney Channel, che per 4 stagioni lo vede protagonista.

Questo fa si che la sua popolarità diventi tale che Disney decida di trasformarlo in un vero e proprio personaggio a fumetti, ovvero PaperNova, amico e spalla di Paperinik. A lui vengono dedicate ben 7 storie, la prima delle quali disegnata da Giorgio Cavazzano, il Raffaello dei fumetti.

Ospite di molteplici programmi Tv , dalle prime serate di Rai Uno a quelle di Canale 5, nel 2006 sale alle cronache per aver eseguito in diretta nazionale, nella notte che vide la scomparsa di Harry Houdini, la famosa Pagoda della Morte, che le leggende raccontano ancora fosse l’unica fuga temuta dal suo stesso creatore, Houdini appunto.

Comincia parallelamente , nel 2009, dopo aver conseguito il Merlin Award, ovvero l’Oscar per gli illusionisti, donatogli in diretta Tv dalla Society of American Magicians, la strada come scrittore per ragazzi, proseguendo così una eredità lasciatagli nel sangue e nel Dna dal Nonno paterno, Abdon, primo traduttore dell’Ulysses di James Joyce proprio per Mondadori editore. Pubblica in breve tempo 4 libri con Piemme, dedicati ad un ragazzo dotato di poteri magici reali e costretto a nasconderli dietro le mentite spoglie di un illusionista in erba. Nasha Blaze diventa una tetralogia venduta e tradotta in una moltitudine di paesi del mondo, tra cui Belgio, Russia, Ungheria, Spagna, Portogallo, Brasile ed altri ancora.

Realizza per Eagle Pictures i contenuti extra del film HOUDINI – L’ULTIMO MAGO , sulla vita di Harry Houdini, scrivendo a quattro mani con l’amico Massimo Polidoro una possibile interpretazione della morte misteriosa del grande illusionista.

Scrive poi il suo spettacolo teatrale HOUDINI , IL GRANDE SEGRETO, rappresentato con successo straordinario al Teatro Sistina di Roma e al Teatro Nazionale di Milano. Questo suo impegno come autore e scrittore dei suoi stessi spettacoli e programmi lo porta inevitabilmente a mettersi in discussione con una ulteriore sfida. Comincia così nel 2013 a scrivere con un taglio più adulto, e crea il personaggio di Nathaniel Poe, protagonista del thriller Ventuno.

Contemporaneamente continua con la rubrica fissa del sabato sera su canale 5 , durante Striscia la Notizia, ‘Incantestimi di Viaggio’ dove realizza alternativamente illusioni e giochi di prestigio per il puro intrattenimento al suo impegno come inviato magico, capace di ricreare con le arti illusionistiche i paradossi della società moderna e ad arrivare a risolverli sciogliendo i nodi alle bacchette magiche sparse qua e là per l’italia.

In teatro porta in tour dal 2014 uno spettacolo tra grande illusionismo e sceneggiatura degna di un romanzo giallo, AENIGMA, scritto insieme a Lorenzo Beccati, autore di striscia la notizia e giallista di grande fama.

Lo spettacolo è tra gli appuntamenti in abbonamento del “Teatro Orfeo 110 anni di storia” per il cartellone 2024/2025.