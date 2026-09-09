Statte, “Le vie dell’ acqua: lungo il Triglio”

La Rassegna culturale si svolgerà dal 23 al 25 settembre dalle ore 18.00 (ingresso gratuito)

L’iniziativa, presso la biblioteca Comunale Matteo Mastromarino di Statte, nasce con l’obiettivo di proporre una narrazione diversa e profonda del territorio tarantino. Oltre la cronaca legata all’ex Ilva, la rassegna esplorerà il ricchissimo patrimonio storico, mitologico e letterario locale, usando l’acqua come filo conduttore: da quella dell’antico Acquedotto del Triglio a quella simbolica dei miti magno-greci e delle leggende delle sirene.

Gli incontri – fanno sapere – saranno guidati da un panel di relatori di rilievo: Pierfranco Bruni (scrittore e già componente della Commissione UNESCO), la filologa e poetessa Rosaria Scialpi, la studiosa di comunità italo-albanesi Micol Bruni e la docente e saggista Marilena Cavallo.

Il programma si articolerà in tre serate tematiche:

23 settembre: L’acqua nel mito locale (i miti fondativi di Taras e Falanto e le leggende delle sirene)

24 settembre: Storia, rito e folclore (dalla Gravina di Leucaspide alla devozione popolare)

25 settembre: La parola agli scrittori del ‘900 (focus su grandi autori meridionali come Spagnoletti, Carrieri, Pierri e il “poeta operaio” Cosimo Fornaro)