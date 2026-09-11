Massafra, il Palio entra nel vivo: due giorni di sfide tra i sei rioni

Sabato 12 settembre le Olimpiadi in Palio e la Corsa del Paliotto, domenica 13 la Giostra dei Cavalieri. In palio punti preziosi verso il gran finale del 20 settembre

Massafra entra nel vivo del “Settembre Massafrese” con un fine settimana dedicato alla competizione tra i sei rioni cittadini. Sabato 12 e domenica 13 settembre sport, spettacolo e tradizione saranno protagonisti di due giornate che accompagneranno la città verso il gran finale del Palio della Mezzaluna, in programma il 20 settembre.

Si parte sabato 12 settembre allo Stadio Italia con le Olimpiadi in Palio e la Corsa del Paliotto. A scendere in campo saranno soprattutto i giovani rappresentanti dei rioni, impegnati in una serie di prove nelle quali velocità, coordinazione, spirito di squadra e capacità individuali contribuiranno alla conquista dei punti in palio.

Le Olimpiadi costituiscono uno degli appuntamenti più partecipati della manifestazione e rappresentano, oltre alla dimensione agonistica, un momento di aggregazione per le comunità rionali. La sfida tra i sei colori cittadini diventa così anche un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e coinvolgere le nuove generazioni nelle tradizioni del Palio.

A chiudere la serata sarà la Corsa del Paliotto, una staffetta riservata ai giovani atleti dei rioni. Velocità e lavoro di squadra saranno gli ingredienti di una competizione pensata per avvicinare i più giovani allo spirito della manifestazione e alla storia delle sue sfide rionali.

Dalle gare a piedi si passerà quindi all’abilità equestre. Domenica 13 settembre, alle 19.30, l’area di via Potenza, nei pressi dello Stadio Italia, ospiterà la Giostra dei Cavalieri. I rappresentanti dei sei rioni si confronteranno in una serie di prove di precisione e destrezza, nelle quali controllo del cavallo, concentrazione e rapidità saranno determinanti per conquistare punti preziosi.

La Giostra rappresenta uno degli appuntamenti che scandiscono il percorso verso il gran finale del Palio della Mezzaluna. I risultati delle diverse prove contribuiscono infatti alla classifica dei rioni e alla definizione dell’ordine di partecipazione al successivo Corteo storico.

Due giornate diverse, dunque, ma unite da un unico filo conduttore: la sfida tra i rioni e il coinvolgimento della comunità. Prima i ragazzi con le Olimpiadi e il Paliotto, poi i cavalieri con la Giostra. Massafra si prepara così ad affrontare l’ultimo tratto del “Settembre Massafrese”, in attesa degli appuntamenti conclusivi del 20 settembre, quando il Corteo storico e la corsa del Palio chiuderanno l’edizione 2026.

Sport, storia e tradizione tornano a incontrarsi, trasformando la rivalità tra i sei rioni in uno spettacolo collettivo e in un momento di festa per l’intera città.