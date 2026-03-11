Aldo Capitini e la rivoluzione della coscienza

Di Rosa Elenia Stravato

La nonviolenza come apertura infinita all’altro e fondamento della disobbedienza civile

Ci sono uomini che scrivono la storia in maniera incisiva eppure silenziosa; uomini che trasformano le ingiustizie in atti di coraggio necessari. Personaggi che, troppo spesso, vengono relegati all’oscurità dei più, perché in fondo è più comodo non sapere, più semplice dimenticare.

La figura di Aldo Capitini popola un posto singolare nel panorama del pensiero politico e religioso del Novecento italiano. Filosofo, educatore, antifascista e teorico della nonviolenza, egli ha rappresentato una voce radicale e insieme profondamente spirituale nel dibattito pubblico italiano.

La sua riflessione non si limita a un’elaborazione etica astratta, ma si traduce in prassi politica concreta, trovando nella disobbedienza civile uno degli strumenti privilegiati per la trasformazione della società.Nato a Perugia nel 1899, Capitini maturò il proprio pensiero in un periodo segnato dall’affermazione del fascismo e dalle tragedie della guerra. L’opposizione al regime lo condusse all’emarginazione accademica, ma consolidò in lui una concezione della politica come responsabilità morale personale.

Influenzato dal pensiero religioso liberale e dal dialogo con figure come Mahatma Gandhi, Capitini sviluppò una concezione originale della nonviolenza, distinta tanto dal pacifismo passivo quanto dall’inerzia politica. Nel 1961 promosse la prima Marcia per la pace Perugia–Assisi, evento destinato a diventare simbolo del pacifismo italiano e della partecipazione civile dal basso.

La sua azione si colloca in una prospettiva che coniuga tensione religiosa e impegno politico, superando la dicotomia tra fede e storia. La sua nonviolenza appariva come fondamentale apertura al mondo; al centro della filosofia capitiniana vi è il concetto di “compresenza”, ossia la partecipazione viva di tutti gli esseri — presenti e passati — a una realtà morale condivisa. La nonviolenza non è mera astensione dall’uso della forza, ma apertura radicale all’altro, riconoscimento della sua dignità e valorizzazione della sua voce.

In Le tecniche della nonviolenza (1967), Capitini scrive: «La nonviolenza è apertura all’esistenza, alla libertà e allo sviluppo di ogni essere.» Questa tensione implica una trasformazione interiore che precede e fonda l’azione politica. L’etica della nonviolenza è dunque un’etica della responsabilità attiva, che interpella la coscienza individuale e la chiama a un impegno costante. La disobbedienza civile, nella prospettiva capitiniana, non rappresenta una negazione dell’ordine giuridico in quanto tale, bensì una forma superiore di fedeltà alla giustizia.

Quando la legge tradisce la dignità umana o si pone al servizio dell’oppressione, l’individuo ha il dovere morale di opporsi. In tal senso, Capitini afferma: «L’obbedienza non è più una virtù quando serve a perpetuare l’ingiustizia.» La disobbedienza civile è dunque un atto pubblico, nonviolento e consapevole, volto a rendere visibile l’ingiustizia e a risvegliare le coscienze. Essa non si fonda sull’arbitrio individuale, ma su un principio etico universale. Non è ribellione distruttiva, bensì gesto costruttivo che mira a una riforma dell’ordine politico in senso più inclusivo e democratico.

Per Capitini, la democrazia autentica non si esaurisce nelle istituzioni rappresentative, ma richiede una partecipazione costante dei cittadini. La disobbedienza civile diventa così uno strumento di “democrazia diretta”, un correttivo morale capace di orientare le istituzioni verso il bene comune. Un altro elemento distintivo del pensiero capitiniano è l’idea di “religione aperta”, una spiritualità non dogmatica, inclusiva e dialogica.

In Religione aperta (1955), egli propone una visione della fede come tensione continua verso il miglioramento della realtà storica. La religione aperta si traduce politicamente in un’azione dal basso, fondata su assemblee, centri di orientamento sociale e iniziative di educazione civica. La disobbedienza civile si inserisce in questo orizzonte come pratica coerente con una fede che non accetta compromessi con l’ingiustizia.

Vedete? Nel contesto contemporaneo, segnato da crisi democratiche, conflitti armati e crescenti disuguaglianze, la lezione di Capitini conserva una sorprendente attualità. La sua concezione della disobbedienza civile come responsabilità etica individuale invita a superare l’indifferenza e a riconoscere il potere trasformativo dell’azione nonviolenta. Potremmo, forse, affermare che la sua visione appare illuministica. Appare, dunque, evidente che conoscere il suo pensiero possa restituire all’umanità quel senso perduto dietro agli imperativi categorici che si attendono di consueto.

La sua eredità non consiste in un sistema chiuso, ma in un metodo: l’apertura all’altro, il dialogo, la coerenza tra mezzi e fini. In un’epoca in cui la protesta rischia di degenerare in violenza o di dissolversi nell’inefficacia simbolica, il pensiero capitiniano offre una via alternativa, fondata sulla forza morale della coscienza.

Come egli stesso affermava:«La nonviolenza è il varco attuale della storia.»In questa espressione si condensa l’idea di una storia non determinata fatalmente, ma aperta alla libertà e alla responsabilità umana. La disobbedienza civile, lungi dall’essere un gesto marginale, diviene così uno dei luoghi privilegiati in cui tale libertà si manifesta, orientando il cammino collettivo verso una giustizia più ampia e inclusiva.