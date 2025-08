Angolo della conversazione: Gianrico Carofiglio allo yachting club

L’ autore dialogherà con la giornalista Luisa Campatelli il 5 agosto,alle ore 21

Arriva per la prima volta sul palco lo scrittore,politico e magistrato Gianrico Carofiglio per presentare il suo nuovo libro “Elogio dell’ignoranza e dell’errore” edito da Einaudi. Dopo un mese ricco di appuntamenti e partecipazione del pubblico, il mese di agosto annovera la presenza di Carofiglio che parlerà del ribaltamento dell’ errore e la sua visione, fino al suo elogio appunto.

L’ errore non più stigmatizzato ma come fonte di trasformazione in positivo .

Prendendo spunto da aneddoti, dalla scienza, dallo sport, da pensatori come Machiavelli, Montaigne e Sandel, ma anche da Mike Tyson, Bruce Lee e Roger Federer, Gianrico Carofiglio ci racconta la gioia dell’ignoranza consapevole e le fenomenali opportunità che nascono dal riconoscere i propri errori traendone profitto

Errore ed ignoranza,due parole che non godono di una buona considerazione .Dove il secondo termine oggi può addirittura portare all’ emarginazione e segna un confine più incisivo con il primo passando per la definizione di offesa.

Una riflessione guidata quindi sul valore del dubbio e dell’ errore, che devono invece essere considerate necessarie e formative.