Arisa torna a Taranto: concerto imperdibile al Teatro Orfeo

Mercoledì 4 dicembre la cantante si esibirà con l’Orchestra della Magna Grecia. Si respira aria di “sold out”

“Taranto, una città splendida, ricca di storia e mare, mi fa pensare di trasferirmi qui”. Queste parole sono state pronunciate da Arisa durante un concerto all’Oasi dei Battendieri la scorsa estate. La promessa di tornare si concretizza con il suo prossimo concerto, il quinto della Stagione Eventi Musicali 2024/2025, in programma mercoledì 4 dicembre alle 21:00 al Teatro Orfeo di Taranto, accompagnata dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Roberto Molinelli.

La stagione teatrale è organizzata dall’Orchestra Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto, la Regione Puglia e il Ministero della Cultura, con il supporto di sponsor locali.

Arisa, molto amata dal pubblico, ha partecipato a più edizioni del Festival di Sanremo, debuttando nel 2009 con “Sincerità”. Ha vinto nel 2014 con “Controvento”, ed è stata co-conduttrice di Sanremo, giudice di X Factor, coach di The Voice of Italy, Amici di Maria De Filippi, The Voice Kids. Nel settembre 2024 ha registrato un sold out al MediTa e ha promesso di tornare presto in teatro.

Il prossimo appuntamento della Stagione Eventi Musicali è con Colapesce Dimartino, in programma per lunedì 9 dicembre alle 21:00, sempre al Teatro Orfeo.