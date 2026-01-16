Carnevale di Massafra: al via la 73ª edizione

di Angelo Nasuto

Sarà l’edizione del rilancio, dopo anni di crisi e organizzazioni preparate in fretta e furia

La tradizione secolare del Carnevale, che diventa pluridecennale negli anni della storia massafrese, prende vigore in questi giorni. A Massafra in particolare questo periodo è fortemente sentito e comincia proprio domani 17 gennaio, giorno di sant’Antonio Abate, quando inizia il Carnevale. Quest’anno nella Tebaide si celebrerà la 73esima edizione del Carnevale Massafrese, che per una serie di motivi sarà l’edizione del rilancio, dopo anni di crisi e organizzazioni preparate in fretta e furia. In tal senso l’amministrazione comunale, insediatasi la scorsa estate, sta allestendo per la prima volta la manifestazione e, con in testa la sindaca, ci sta mettendo un certo impegno. Dunque è stato preparato un programma di iniziative piuttosto ricco che comincia proprio domani, quando presso la chiesetta di sant’Antonio Abate in via Vittorio Veneto, si terrà la celebrazione eucaristica con la tradizionale benedizione degli animali.

Si prosegue poi con il weekend del 24 e 25 gennaio prossimo con l’organizzazione di un Open Day al Villaggio del Carnevale, sulla S.S. Appia km. con l’ingresso gratuito su prenotazione. In pratica i curiosi e gli appassionati potranno dunque scoprire e visitare i nuovi grandi capannoni, dove i team di cartapestai stanno preparando i carri allegorici. La nuova allocazione dei locali di lavorazione della cartapesta sta permettendo ai carristi di lavorare meglio e produrre opere più curate. La stessa possibilità di trascorrere qualche ora, respirando la colla e gli odori carnascialeschi della cartapesta, sarà data alle scuole, nella prima settimana di febbraio, per l’impegno dell’assessore alla Pubblico Istruzione Anna Maria Scarcia.

Il programma prosegue con l’evento del Palo della Cuccagna, in programma sabato 31 gennaio in piazza Garibaldi. L’8 febbraio poi alle ore 10.00 andrà in scena la prima “Sfilata delle nostre meraviglie” su corso Roma e piazza V.Emanuele con protagonisti gli alunni dell’I.C. “San Giovanni Bosco”, gli ospiti del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo “SS. Medici” e del Centro per l’Infanzia SUNRISE e la banda musicale I.C. “De Amicis Manzoni”. Nella stessa giornata si terrà un’importante iniziativa: il primo convegno “Le città del Carnevale” presso il Teatro comunale, preceduto dalla spettacolo di commedia dell’Arte dal titolo “Pulcinella a Corte”. In serata piazza V. Emanuele sarà dominata dal team di MultiRadio, prima con la “Disco baby” e poi con un Dance Party. Il 12 febbraio ci sarà il famoso “Giovedì dei Pazzi” prima con il Concorso nazionale “Regina d’inverno 2026” e poi con l’animazione dei DJ di fama nazionale “Nostalgia ’90” sempre in piazza V. Emanuele. Infine si giungerà alle giornate clou del 15 e 17 febbraio con le sfilate del corso mascherato di carri allegorici, gruppi mascherati e maschere di carattere. Da segnalare in ultimo l’annullo filatelico a cura del circolo filatelico “A. Rospo” ed il concorso “Vetrine in Maschera”.