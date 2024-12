“Christmas Karima”: la magia del Natale al teatro Orfeo di Taranto

Lunedì 23 dicembre, la splendida voce regalerà una serata con classici natalizi e tributi a grandi icone della musica, accompagnata dall’Orchestra della Magna Grecia

Una delle voci più belle del panorama musicale italiano e internazionale si esibirà lunedì 23 dicembre alle 21.00 al Teatro Orfeo di Taranto. Karima, accompagnata dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Roberto Molinelli, sarà protagonista di “Christmas Karima”, settimo appuntamento della Stagione Eventi musicali 2024/2025.

Lo spettacolo proporrà un repertorio che spazia dai classici natalizi come “Santa Claus is coming to town”, “Let it snow”, “White Christmas” e “Silent night”, fino ai grandi successi internazionali che hanno segnato il periodo festivo. Gli arrangiamenti, curati dal Maestro Molinelli, daranno nuova vita ai brani in chiave jazz, valorizzando sia l’orchestra che la voce della cantante. Il concerto includerà anche tributi a icone della musica come Michael Jackson, Whitney Houston e Freddie Mercury, oltre a brani di Burt Bacharach, che ha scritto pezzi originali per Karima, unica artista italiana ad essere stata prodotta dal leggendario compositore americano.

“I nostri arrangiamenti daranno risalto all’orchestra, che non deve mai essere un semplice sottofondo – spiega il maestro Molinelli – e alla straordinaria voce di Karima”. Il maestro Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra della Magna Grecia, coglie l’occasione per rivolgere gli auguri natalizi: “Auspichiamo un Natale di generosità e vicinanza ai più deboli, nel segno dell’amicizia e del rispetto reciproco”.

L’evento, organizzato dall’Orchestra Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto, la Regione Puglia e il Ministero della Cultura, si avvale del sostegno di numerosi partner territoriali tra cui BCC San Marzano di San Giuseppe, Programma Sviluppo, Teleperformance, Ninfole Caffè, Baux Cucine e Varvaglione Vini.

I biglietti sono disponibili su Vivaticket con prezzi da 15 a 40 euro. Per informazioni: Orchestra Magna Grecia Taranto (392.9199935) – orchestramagnagrecia.it