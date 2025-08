Cinema all’ aperto: al via la nuova rassegna di Arena Viola

Fino al 30 settembre il cinema sotto le stelle nel quartiere Tre Carrare–Solito

É partita il 29 luglio scorso l’ iniziativa di Arena Viola sostenuta dalle associazioni Mangrovie APS, Videokult e Vivarium APS, con il supporto di Visio et Ars srl, Fondo Turismo e Cultura CONFAPI, Apulia Film Commission e dallo stesso Comune di Taranto.

Mattia Giorno, Assessore comunale alle Politiche giovanili dichiara:

“Arena Viola è un progetto che incarna perfettamente la visione di cultura diffusa e partecipata che stiamo promuovendo come amministrazione.

Portare il cinema nei quartieri non significa solo offrire intrattenimento, ma anche costruire occasioni di incontro, socialità e cittadinanza attiva. Il coinvolgimento delle realtà giovanili è un segnale forte: i giovani sono protagonisti della trasformazione culturale della nostra città. Sostenere iniziative come Arena Viola vuol dire dare valore alle energie positive che nascono dal basso e che contribuiscono a rendere Taranto più viva, inclusiva e consapevole.”

La bellezza del cinema all’ aperto attraverso una selezione curata di film cult e grandi classici . Condivisione,inclusività e valorizzazione degli spazi di quartiere accessibili a tutti.

Dario Gaeta, membro di Videokult e Mangrovie APS, afferma : “Arena Viola nasce dal bisogno di creare uno spazio aperto e accessibile a tutte e tutti, per condividere la passione per il cinema e la socialità. Il nostro obiettivo è creare una finestra culturale in un quartiere che, per troppo tempo, ha visto solo grandi palazzi. Ispirati dai racconti delle vecchie arene tarantine, come l’Arena Italia che era nello stesso quartiere, speriamo che Arena Viola possa essere un piccolo seme di cultura e amore per la città che bambine e bambini possano curare e portare con sé. Casa Viola è lo spazio ideale perché rappresenta perfettamente l’idea di cultura che intendiamo promuovere: stare insieme, condividere esperienze”.