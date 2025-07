Cinzella Festival torna alle Cave di Fantiano: due giorni di punk ed elettronica

Appuntamento il 18 e 19 luglio. Attesa per i Public Image Ltd di John Lydon, ex Sex Pistols, in esclusiva per il Sud Italia

Il Cinzella Festival si prepara a illuminare ancora una volta le suggestive Cave di Fantiano di Grottaglie per la sua nona edizione, in programma il 18 e 19 luglio 2025. La manifestazione, organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale Afo6 di Taranto e diretta artisticamente dall’attore e regista Michele Riondino, si conferma come uno degli eventi musicali più attesi del Sud Italia.

Il festival aprirà le danze il 18 luglio con una serata dedicata alle sonorità contemporanee: sul palco i Pop X, punto di riferimento dell’it-pop elettronico, preceduti dai P38, collettivo rap-trap noto per le sue performance energiche e coinvolgenti.

Ma è la seconda serata a rappresentare il momento clou della manifestazione, con l’esclusiva presenza per il Sud Italia dei Public Image Ltd (PiL), la band guidata da John Lydon, ex frontman dei Sex Pistols. Il gruppo, pilastro del post-punk britannico, porta in Puglia il suo “This is not the last tour”, dopo un periodo difficile segnato da lutti personali. Ad aprire la serata sarà Motta, cantautore pluripremiato che presenterà il suo ultimo lavoro “Suona Vol. 1”.

I biglietti sono già disponibili sul circuito Xceed, con possibilità di acquisto online attraverso il link ufficiale del festival.