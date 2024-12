Colapesce e Dimartino in concerto al Teatro Orfeo

Lunedì 9 dicembre il duo musicale si esibisce a Taranto con l’Orchestra della Magna Grecia

Lunedì 9 dicembre, il Teatro Orfeo di Taranto ospiterà un evento molto atteso: il concerto del duo musicale Colapesce-Dimartino, accompagnato dall’Orchestra della Magna Grecia sotto la direzione del Maestro Davide Rossi. Questo appuntamento rappresenta il sesto della Stagione Eventi Musicali 2024/2025, una serie di eventi che promette di animare la scena culturale tarantina.

Colapesce e Dimartino, noti per i loro successi “Musica leggerissima” e “Splash”, hanno conquistato il pubblico con le loro melodie orecchiabili e testi incisivi. I due artisti, che hanno iniziato la loro collaborazione dodici anni fa, hanno raggiunto la ribalta nazionale grazie a brani come “Considera” e album di successo come “Mortali”, “La primavera della mia vita” e “Lux Eterna Beach”. La loro partecipazione al Festival di Sanremo ha segnato un punto di svolta nella loro carriera, con “Musica leggerissima” che ha ottenuto cinque dischi di platino e ha dominato le classifiche estive del 2021.

Il concerto si svolgerà alle 21.00 e le prevendite stanno già registrando un grande successo. I prezzi dei biglietti variano da 25 a 60 euro, a seconda della posizione in sala. I biglietti sono disponibili su Vivaticket. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Orchestra Magna Grecia al numero 392.9199935 o visitare il loro sito ufficiale.

La Stagione Eventi Musicali è realizzata grazie alla collaborazione tra il Comune di Taranto, la Regione Puglia e il Ministero della Cultura, con il supporto di vari sponsor locali tra cui BCC San Marzano di San Giuseppe e Teleperformance. La direzione artistica è affidata al Maestro Piero Romano, che ha curato la programmazione degli eventi con un occhio attento alla qualità musicale.

Dopo Colapesce-Dimartino, il Teatro Orfeo continuerà a offrire eventi imperdibili, come il concerto di Christmas Karima previsto per lunedì 23 dicembre. Anche questo evento promette di attrarre un vasto pubblico, con biglietti a partire da 15 euro.