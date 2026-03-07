Comune, riaperture delle Tombe a Camera

Durante il tavolo tecnico a Palazzo di Città sono stati toccati diversi punti

Si è riunito a Palazzo di Città, un tavolo tecnico in merito alla riapertura delle Tombe a Camera, per fornire un quadro trasparente sulle azioni in corso e rassicurare cittadini e operatori culturali sulla massima attenzione dedicata al patrimonio archeologico cittadino.

Al tavolo hanno partecipato la Soprintendenza e le associazioni che hanno sottoscritto con il Comune di Taranto il Partenariato Speciale Pubblico-privato per la gestione dei siti. Sulla base delle relazioni dell’ufficio tecnico, è stato tracciato un percorso operativo per superare i nodi tecnici emersi negli ultimi mesi. L’Amministrazione ha stabilito di prevedere interventi mirati che consentiranno di restituire alla città 4 Tombe a Camera (su 5) in tempi brevi.

Maggiore cautela è stata invece riservata alla Cripta del Redentore in via Terni: in questo caso, alcune lacune strutturali e la necessità di preservare gli affreschi, richiedono sopralluoghi tecnici ancora più approfonditi, per garantire che ogni intervento sia risolutivo e non invasivo. Nei prossimi giorni ci sarà un sopralluogo tecnico della Soprintendenza.

Il Comune di Taranto, inoltre, precisa che la temporanea sospensione delle visite è stata una scelta di responsabilità, dettata dalla necessità di mettere in sicurezza i luoghi, ma ha sempre mantenuto l’impegno verso la conservazione dei beni.