Cosimo Lardiello insignito del titolo di Commendatore al merito della Repubblica Italiana

Onorificenza al merito per l’impegno culturale e sociale

Il Presidente del Centro di Cultura Renoir, Cosimo Lardiello, è stato insignito del titolo di commendatore al merito della Repubblica Italiana, con Decreto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del 27 Dicembre 2024.

L’importante riconoscimento, tra le più alte onorificenze previste dall’Ordine al Merito della Repubblica, è stato conferito nel corso delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, che si sono tenute nel pomeriggio di martedì 2 Giugno, presso la Rotonda Marinai d’Italia, Lungomare Vittorio Emanuele II, a Taranto.

Lardiello, noto operatore culturale, nel cui curriculum si annoverano interventi ed iniziative che hanno dato lustro alla città nell’intero panorama nazionale, già cavaliere, ha ricevuto la onorificenza per “alti meriti nel panorama culturale, sociale e per una intensa attività filantropica, conferendo importante contributo alla società ed alla nazione”.

Il Commendator Lardiello ha ricevuto la speciale Pergamena attestante l’emanazione del Decreto Presidenziale dalle mani di S.E. Il Prefetto Dr.ssa Paola Dessi’, dal Questore di Taranto, Dr. Davide Sinigaglia e dal Sub Commissario delegato dal Commissario Prefettizio del Comune di Taranto, Dr.ssa Giuliana Perrotta.