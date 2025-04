Crisi di coppia sul palco dell’Orfeo con Lucrezia Lante della Rovere

Una notte per decidere se lasciarsi o amarsi di nuovo nella commedia “Non si fa così”. Sul palco anche Arcangelo Iannace per la regia di Francesco Zecca

Un tentato suicidio sventato diventa il pretesto per mettere a nudo una relazione in crisi. Arriva questa sera, venerdì 11 aprile, alle ore 21:00, al Teatro Orfeo di Taranto “Non si fa così”, la commedia di Audrey Schebat che vede protagonisti Lucrezia Lante della Rovere e Arcangelo Iannace, per la regia di Francesco Zecca.

La pièce si sviluppa nell’arco di una notte, quando Francesca scopre che il compagno stava per togliersi la vita impiccandosi al lampadario della loro cucina. Da qui parte un serrato confronto tra i due protagonisti, costretti a fare i conti con le loro scelte, i loro fallimenti e l’inevitabile routine che ha spento la passione iniziale.

Tra momenti di rabbia e squarci di umorismo, lo spettacolo affronta temi universali come la longevità della coppia, il desiderio che sfuma, l’inadeguatezza e la ricerca ossessiva del successo che può trasformarsi in una trappola esistenziale. Il tutto condensato in una notte decisiva, dove i protagonisti dovranno scegliere se arrendersi o trovare la forza di amarsi nuovamente.

Lo spettacolo fa parte della stagione “Teatro Orfeo: 110 anni di storia” del cartellone 2024/2025.

Per informazioni e biglietti è possibile contattare il botteghino ai numeri 099 4533590 e 329 0779521 o scrivere a info@teatrorfeo.it