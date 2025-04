“Dalla culla alla croce”: la vita di Cristo in musica per gli 800 anni del presepe

Un’opera corale inedita celebra l’anniversario del primo presepe di Greccio voluto da San Francesco. Orchestra della Magna Grecia e L.A. Chorus protagonisti venerdì 11 aprile nella chiesa Santa Famiglia di Taranto

Una straordinaria fusione tra musica classica e strumenti della tradizione popolare per raccontare la vita di Cristo attraverso gli occhi dei personaggi del presepe. È questo il cuore di “Dalla culla alla croce”, l’atteso evento che andrà in scena venerdì 11 aprile alle 20.30 nella chiesa Santa Famiglia di Taranto, nell’ambito dell’undicesima edizione del Mysterium Festival.

L’opera, nata da un’idea del Maestro Piero Romano e commissionata dal Festival per celebrare gli 800 anni del Presepe di Greccio, porta la firma di Mario Incudine per versi e musica, con gli arrangiamenti del Maestro Valter Sivilotti. Sul palco l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Michele Nitti e il L.A. Chorus guidato dal maestro Alessandro Fortunato, affiancati da un ensemble di musicisti specializzati in strumenti della tradizione popolare.

La drammaturgia si sviluppa attraverso una serie di flashback e visioni che vedono protagonisti i personaggi del presepe, in un dialogo serrato tra orchestra classica e strumenti come ghironda, zampogna, chitarra battente e duduk. Tra i solisti spiccano Anita Vitale (voce e pianoforte), Antonio Vasta (fisarmonica e zampogna) e Michele Piccione (strumenti etnici).

L’evento, a ingresso gratuito con prenotazione facoltativa su Eventbrite, si inserisce nel ricco programma del Mysterium Festival 2025, manifestazione realizzata da ICO Magna Grecia e altri enti del territorio con il sostegno di numerosi partner pubblici e privati.

Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’Orchestra della Magna Grecia o del Mysterium Festival.