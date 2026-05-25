lunedì 25 Maggio 26
CP

Sotto il segno delle streghe,genesi di un mito urbano nella Murgia Ionica

Articoli Correlati

L’urlo della parola contro il silenzio del sistema

CP -
di Rosa Elenia Stravato Roberto Saviano e l’epica civile della denuncia: biografia, ermeneutica della criminalità e l’estetica della testimonianza Nel panorama intellettuale contemporaneo, la figura...
Read more

Michele Emiliano presenta a Taranto il libro “L’alba di San Nicola”

CP -
L’evento, organizzato da CosmoPolismedia, sarà trasmesso anche in diretta streaming sui social Questa sera, alle ore 18, la libreria Mondadori Bookstore di via De Cesare...
Read more

L’orizzonte delle scelte incompiute raccontato dalla penna di Valentina Perrone

CP -
di Rosa Elenia Stravato Dove la terra finisce e il cuore ricomincia: il viaggio di Lidia tra i silenzi del Salento e i battiti di...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand