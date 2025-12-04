Ermal Meta in concerto con l’Orchestra della Magna Grecia al Teatro Orfeo

Il cantautore, tra i big della prossima edizione del Festival di Sanremo 2026, suonerà con l’orchestra diretta dal Maestro Piero Romano

Venerdì 5 dicembre alle 21.00 al Teatro Orfeo di Taranto, Ermal Meta in concerto. Quello con popolare artista, nato a Fier, in Albania, ma pugliese di adozione, sarà il quinto appuntamento con la Stagione Eventi musicali 2025/2026, che si avvale della direzione artistica del Maestro Piero Romano. Giunta alla trentatreesima edizione, la Stagione realizzata dall’Orchestra ICO della Magna Grecia con il Comune di Taranto, la Regione Puglia e il MIC, Ministero della Cultura, può contare sulla collaborazione di istituti, aziende e attività del territorio come BCC San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Ninfole Caffè, Programma Sviluppo, Varvaglione Vini, Baux Cucine e Living.

Sul palcoscenico del teatro Orfeo di Taranto, insieme con Ermal Meta, l’Orchestra ICO della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano, con il Lucania Apulia Chorus, Daniela Nasti Maestra del Coro.Ci piace ricordare, inoltre, che in occasione del MediTa Festival 2023 ad Ermal Meta è stato assegnato il Premio dei Due Mari – BCC San Marzano di San Giuseppe.

Meta debutta nel mondo della musica come chitarrista nel gruppo Ameba 4 con cui prende parte al Festival di Sanremo nella sezione Giovani. Nel 2007 fonda, a Bari, la band La Fame di Camilla. Dopo lo scioglimento del gruppo, Meta si dedica all’attività di autore e scrive testi per Emma, Francesco Renga, Marco Mengoni e Francesca Michielin. Fra i primi singoli da solista, Lettera a mio padre, Odio le favole. Nel 2016 esce Umano, primo album da solista. Tra i Big di Sanremo con il brano Vietato Morire si classifica terzo e lancia il suo nuovo album, Vietato Morire, da cui è estratto anche il singolo Piccola Anima in collaborazione con Elisa.

Nel 2018 partecipa a Sanremo e vince, in coppia con Fabrizio Moro, con il brano Non mi avete fatto niente. Tribù Urbana, quarto album, è anticipato dal singolo No satisfaction. Partecipa ancora al Festival di Sanremo e si classifica terzo con il brano Un milione di cose da dirti. Nel 2022 Meta debutta come scrittore con Domani e per sempre. Nel 2024 conduce insieme a Noemi il Concerto del Primo Maggio. Tra i suoi progetti più attesi l’album Buona fortuna, quinto album, con una dedica speciale: alla figlia primogenita. Fra i singoli, Male più non fare, L’unico pericolo, Mediterraneo, Il campione.