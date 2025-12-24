giovedì 25 Dicembre 25
Eventi, dal Capodanno al “Taranto in Fest”

Un teatro gremito per Donato Carrisi e la sua “bugia”

CP -
di Rosa Elenia Stravato Nel gremito Teatro Politeama “G. Verdi”, lo scrittore dei cinque milioni di copie presenta La bugia dell’orchidea: un viaggio tra...
Dalla Spagna del flamenco, tracce di una Taranto sommersa?!

CP -
di Rosa Surico Coincidenze, omissioni o dimenticanze storiche a effetto domino? Il quarto palos del ballo più famoso al mondo, il flamenco, riconosciuto dall'UNESCO come...
Strade senza tempo: l’eco di Roma che giunge sino ai giorni nostri

CP -
di Rosa Elenia Stravato La Via Appia e le capacità ingegneristiche degli antichi Romani: un trionfo di ordine, tecnica e civiltà Nel vasto scenario della...
