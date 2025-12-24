Eventi, dal Capodanno al “Taranto in Fest”

Presentati stamattina a Palazzo di Città: si parte il 1 gennaio con i Sonics in Piazza Maria Immacolata, seguirà sabato 3 il “Taranto in Fest” in via Mascherpa. I due eventi, seppur diversi tra loro, sono sostenuti dal Comune di Taranto e dalla Regione Puglia nell’ambito di “Capodanni di Puglia”

Il nuovo inizia all’insegna dello stupore spettacolare. Definiti dal Ministero della Cultura italiana come “eccellenza italiana nel mondo” giungono a Taranto, da Torino, i Sonics. La compagnia di acrobati, ginnasti, atleti e creativi si esibirà nel corso dell’evento gratuito “Diamante” che si svolgerà il 1 gennaio, alle 20.30, in Piazza Maria Immacolata. Ancora, sabato 3 gennaio, nell’ex Area camper in Via Mascherpa, si terrà l’evento gratuito “Taranto in Fest”. Quest’ultima è la nuova iniziativa che, da un’idea dell’imprenditore Filiberto Fiorino, è realizzata da Athena Aps, Presidente Paola Greco. E’ quanto annunciato, stamattina, in conferenza stampa a Palazzo di Città, dal vicesindaco Mattia Giorno e dell’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cosa, che hanno sottolineato come entrambi gli eventi, seppur diversi tra loro, siano sostenuti dal Comune di Taranto e dalla Regione Puglia nell’ambito di “Capodanni di Puglia”. Quest’ultimo è il programma degli eventi realizzati dall’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione in collaborazione con i Comuni capoluogo della Regione, nell’ambito degli accordi pubblici per la promozione del brand Puglia.

“Taranto in Fest”: tutto quello che c’è da sapere

Dopo lo straordinario successo del “Taranto Beer Fest” di questa estate, Athena Aps ha deciso di offrire una nuova occasione di divertimento e intrattenimento a tutta la città confermando come location l’ex Area Camper di Via Mascherpa che, addobbata e illuminata “a festa”, nella serata di sabato 3 gennaio vedrà una suggestiva animazione con artisti da strada, tra cui trampolieri con costumi “illuminati”, e giocolieri del fuoco e performer circensi. La Presidente di Athena Aps, Paola Greco, ha annunciato che «l’ingresso al “Taranto in Fest” sarà completamente gratuito, senza alcun obbligo di consumazione o altro, una precisa scelta dell’organizzazione per consentire a tutti, soprattutto alle famiglie, di godere di questa imperdibile serata; inoltre, alle prime mille persone che varcheranno i cancelli, apertura ore 20.00, sarà consegnato un tagliando “FreePros” per ricevere gratuitamente un flute di prosecco.

Oltre a un grande palco, ci sarà un’area food con pizzeria, friggitoria, panini e pietanze tipiche natalizie, nonché crepes dolci e salate, e un’area beverage con acqua, bibite varie, birra alla spina, spritz e prosecco; saranno disponibili gratuitamente 900 posti a sedere con panche e tavoli. Sarà una serata all’insegna del divertimento che, presentata e condotta dal giornalista Mediaset Gianmarco Sansolino, sarà aperta dal concerto dei “Vega 80” con un programma di hit italiane e internazionali direttamente dagli anni Ottanta, per poi proseguire con il trascinante live della “Orchestra Mancina” che condurrà il pubblico fino alla mezzanotte, quando ci sarà un suggestivo spettacolo pirotecnico; a seguire ci sarà il DJ Set con alla consolle Nicola De Bellis e con la vocalist Vanessa Cannarile.

Per raggiungere la nuova location, oltre ad utilizzare le linee degli autobus di Kyma Mobilità che passano nei pressi del PalaMazzola, tutti potranno parcheggiare l’auto gratuitamente nei 2.200 stalli del parcheggio del Centro Commerciale “Porte dello Jonio” la cui direzione ha acconsentito a prolungare l’orario di apertura, l’area sarà servita da un apposito servizio navetta. Il limitrofo parcheggio del PalaMazzola, infine, sarà invece riservato, sempre gratuitamente, ai diversamente abili e alle donne in gravidanza o con bambini piccoli fino a due anni, una decisione di natura “sociale” dell’organizzazione per permettere a tutti di partecipare al Taranto Beer Fest.